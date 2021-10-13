Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle dünya her geçen gün sona yaklaşıyor. Yeni bir araştırma, emisyonlar durdurulmadıkça 205O yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceğini ortaya koydu. Bu durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin sular altında kalması bekleniyor. insanları; Pentagon, Burj Halifa, Buckingham Sarayı, Emitaj Müzesi ve Plaza de Catedral gibi ikonik binaların glecek 30 yıl içinde yok olduğunu gösteren fotoğraflar yayınladı.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 16:32

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 1

İklim bilimindeki en son araştırmaları raporlayan ve analiz eden ABD merkezli Climate Central'a göre, 8 yaşındaki İngiltere prensi George'un yaşamının büyük bir bölümünde Buckingham Sarayı sular altında kalmış olacak.

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 2

insanları çalışma kapsamında, küresel emisyonların mevcut şekilde salınması halinde 2050 yılına kadar küresel sıcaklığın 3 ya da 4 derece artacağını hesapladı. 

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 3

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN HEDEFİ GERÇEKLEŞSE BİLE ŞEHİRLER SUYA GÖMÜLECEK

Ancak, Paris İklim Anlaşması'nın bir parçası olarak BM tarafından önerilen maksimum artış olan 1,5 derecelik artışta bile büyük şehirlerin çoğu sular altında kalacak. 

Buna göre, Suudi Arabistan’da inşa edilen 1 kilometre boyundaki Jeddah Tower bile emisyonlar azalmazsa suya gömülecek. 

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 4

Küba’nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek. 

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 5

Ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen sular altında kalacak. 

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 6

"VAKİT ÇOK SINIRLI"

Environmental Research Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, bulgularının kıyı şehirlerinin gelecekteki kayıplarını sınırlamak için oldukça kısa bir zamanı olduğunu gösterdiğini söyledi.  

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 7
Bununla birlikte araştırma,1-12 Kasım tarihleri ​​arasında Glasgow, İskoçya'da gerçekleşmesi planlanan COP26 BM iklim müzakereleri öncesinde yayınlandı. Bu müzakerelerde, ülkelerin emisyonları azaltmak için yapmaya hazır oldukları ekonomik değişim düzeyine ilişkin kararlar alınacak ve taahhütler verilecek.
Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 8

YAKLAŞIK 1 MİLYAR İNSAN KIYI KENTLERİNDE YAŞIYOR

Çalışma, ayrıca günümüz iklim eylemlerinin bir sonucu olarak uzun vadede hangi yerlerin kurtarılabileceğini veya kaybolabileceğini tespit ediyor. Hiçbir şey değişmezse ve 2050 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 3 derece üzerinde bir artış yolunda ilerlemeye devam edilirse, yüzlerce kıyı kenti ve bugün bir milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı seller tanıklık edecek.

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 9

Google Earth'ten alınan veriler ve görüntülerle eşleştirilen araştırma, dünya çapında 200'den fazla kıyı bölgesinde gelecekteki su seviyelerinin kesin olarak görümesini sağladı.

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 10

Diğer taraftan, Climate Central'ın Kıyı Risk Tarama Aracı kapsamında yapılan bir etkileşimli harita, farklı ısınma seviyelerine dayalı olarak gelecekteki olası gelgit çizgilerini karşılaştırdı. 

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 11

Google Earth'ten alınan veriler ve görüntülerle eşleştirilen araştırma, dünya çapında 200'den fazla kıyı bölgesinde gelecekteki su seviyelerinin kesin olarak görmesini sağladı.

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 12

Diğer taraftan, Climate Central'ın Kıyı Risk Tarama Aracı kapsamında yapılan bir etkileşimli harita, farklı ısınma seviyelerine dayalı olarak gelecekteki olası gelgit çizgilerini karşılaştırdı. 

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 13
Buna göre, mevcut iklim değişikliği senaryoları altında, çöldeki Dubai şehri bile sular altında kalacak ve akan okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek. Geçen ay yayınlanan Copernicus Marine Service Ocean State Raporu, dünya çapında deniz seviyelerinin yılda 0,3 santimetrelik  'endişe verici bir oranda' yükseldiğini ortaya koydu.
Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 14

İngiltere Meteoroloji Üniversitesi’nden Seviyesi Baş cisi Dr. Matt Palmer, küresel ısınmayı anlamak için deniz seviyelerindeki yükselmenin sürekli izlenmesi gerektiğini söyledi:

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 15

"KRİTİK ÖNEME SAHİP"

seviyeleri küresel olarak ve yükseliyor ve 2019'da Venedik'te yaşanan  'Acqua Alta' gibi olaylar daha sık meydana geliyor. Okyanus gözlemleri, gelecekteki iklim değişikliği konusunda karar vericiler için kritik öneme sahiptir” diye konuştu.

Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 16
Öte yandan, temmuz ayında yayınlanan bir başka çalışma ise  iklim değişikliğinin dünya çapında kıyı bölgelerinde 410 milyon insanı 2100 yılına kadar yükselen deniz seviyeleri nedeniyle risk altına sokabileceğini ortaya koydu.
Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 17
Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak - 18

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER