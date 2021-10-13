Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 16:32
İklim bilimindeki en son araştırmaları raporlayan ve analiz eden ABD merkezli Climate Central'a göre, 8 yaşındaki İngiltere prensi George'un yaşamının büyük bir bölümünde Buckingham Sarayı sular altında kalmış olacak.
Bilim insanları çalışma kapsamında, küresel emisyonların mevcut şekilde salınması halinde 2050 yılına kadar küresel sıcaklığın 3 ya da 4 derece artacağını hesapladı.
Ancak, Paris İklim Anlaşması'nın bir parçası olarak BM tarafından önerilen maksimum artış olan 1,5 derecelik artışta bile büyük şehirlerin çoğu sular altında kalacak.
Buna göre, Suudi Arabistan’da inşa edilen 1 kilometre boyundaki Jeddah Tower bile emisyonlar azalmazsa suya gömülecek.
Küba’nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek.
Ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen sular altında kalacak.
Environmental Research Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, bulgularının kıyı şehirlerinin gelecekteki kayıplarını sınırlamak için oldukça kısa bir zamanı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Çalışma, ayrıca günümüz iklim eylemlerinin bir sonucu olarak uzun vadede hangi yerlerin kurtarılabileceğini veya kaybolabileceğini tespit ediyor. Hiçbir şey değişmezse ve 2050 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 3 derece üzerinde bir artış yolunda ilerlemeye devam edilirse, yüzlerce kıyı kenti ve bugün bir milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı seller tanıklık edecek.
Google Earth'ten alınan veriler ve görüntülerle eşleştirilen araştırma, dünya çapında 200'den fazla kıyı bölgesinde gelecekteki su seviyelerinin kesin olarak görümesini sağladı.
Diğer taraftan, Climate Central'ın Kıyı Risk Tarama Aracı kapsamında yapılan bir etkileşimli harita, farklı ısınma seviyelerine dayalı olarak gelecekteki olası gelgit çizgilerini karşılaştırdı.
Google Earth'ten alınan veriler ve görüntülerle eşleştirilen araştırma, dünya çapında 200'den fazla kıyı bölgesinde gelecekteki su seviyelerinin kesin olarak görmesini sağladı.
Diğer taraftan, Climate Central'ın Kıyı Risk Tarama Aracı kapsamında yapılan bir etkileşimli harita, farklı ısınma seviyelerine dayalı olarak gelecekteki olası gelgit çizgilerini karşılaştırdı.
“Deniz seviyeleri küresel olarak ve yükseliyor ve 2019'da Venedik'te yaşanan 'Acqua Alta' gibi olaylar daha sık meydana geliyor. Okyanus gözlemleri, gelecekteki iklim değişikliği konusunda karar vericiler için kritik öneme sahiptir” diye konuştu.