Önlem alınmazsa birçok tarihi bina 2050 yılına kadar sular altında kalacak

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN HEDEFİ GERÇEKLEŞSE BİLE ŞEHİRLER SUYA GÖMÜLECEK

Ancak, Paris İklim Anlaşması'nın bir parçası olarak BM tarafından önerilen maksimum artış olan 1,5 derecelik artışta bile büyük şehirlerin çoğu sular altında kalacak.

Buna göre, Suudi Arabistan’da inşa edilen 1 kilometre boyundaki Jeddah Tower bile emisyonlar azalmazsa suya gömülecek.