Pentagon'dan Kasım 2019'da "dehşet verici" raporu

NEW YORK'TA 11 EYLÜL'DEN FAZLA CAN ALDI ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) bağlantılı vaka sayısı 434 bin 791'e yükseldi. Şu ana kadar 14 bin 802 kişi yaşamını yitirdi. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının eyalette 11 Eylül saldırılarından daha fazla can aldığını söyledi.



Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten New York Valisi Cuomo, 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı. Cuomo, koronavirüsten ölenleri anmak için New York'ta bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.