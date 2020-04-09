Pentagon'dan Kasım 2019'da "dehşet verici" raporu

PENTAGON'DAN RAPORA YALANLAMA

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise dün akşam böyle bir rapor olduğu iddialarını yalanladı.

ABC'ye konuşan kaynaklar, 2019 kasım ve aralık aylarında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuyla ilgili toplantılar yapıldığını ve brifingler verildiğini iddia ediyor.



ABD Başkanı Donad Trump ocak ayı sonunda Çin'den gelen tüm uçuşları yasaklağını açıklamasına kadar yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili ABD resmi kurumlarından tehlikeyle ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

ABD yönetimine yapılan bir diğer eleştiri de, Çin'in salgını durdumak için aldığı önlemlerden ders çıkarmaması.