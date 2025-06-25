Pentagon'un İran raporu sızdı: "Tam yok etme" planı başarısız

EN CİDDİ HASAR NATANZ NÜKLEER TESİSİ'NDE

Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç tesiste orta ile ağır arasında değişen düzeylerde hasar oluştuğu; en ciddi zararın Natanz tesisinde meydana geldiği bildirildi. İran’ın bu tesisleri yeniden inşa edip etmeyeceği ise belirsiz.

Eski yetkililer, İran’ın hızlı bir şekilde nükleer bomba üretmeye karar vermesi durumunda bunun büyük ihtimalle küçük ve ilkel bir bomba olacağını, mini nükleer başlık üretiminin ise çok daha zor olacağını belirtiyor.

Bu tür gelişmiş araştırma çalışmalarının ne ölçüde zarar gördüğü ise henüz bilinmiyor.