Pentagon'un İran raporu sızdı: "Tam yok etme" planı başarısız
ABD'nin İran nükleerine yönelik saldırılarının ardından hazırlanan ön rapor, hedeflenen “tam yok etme” amacına ulaşılamadığını ortaya koydu. İran’ın nükleer kapasitesinin yalnızca birkaç ay geciktirildiği öne sürülüyor.
"TAMAMEN YOK EDİLEMEDİ"
ABD'nin İran’daki üç nükleer tesisi bombalamasına ilişkin ön rapora göre, saldırılar ülkenin nükleer programını "tamamen yok etmeyi" başaramadı, yalnızca birkaç ay geciktirdi.
Konuya yakın yetkililerin aktardığına göre, saldırılar bazı tesislerin girişlerini kapatmayı başarsa da, yer altındaki yapıları yıkamadı.