"Persona non grata" (İstenmeyen adam) nedir? Tarihte kimler istenmeyen adam ilan edildi?
İsrail, Orta Doğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “istenmeyen kişi (persona non grata)” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, BM Genel Sekreter'i Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ettiğini, İspanyol diplomatın İsrail'e giremeyeceğini açıkladı. Peki, “Persona non grata” (İstenmeyen kişi) nedir? Tarihte kimler istenmeyen kişi ilan edildi?
"Persona non grata," Latince bir terim olup, istenmeyen veya hoş karşılanmayan bir kişiyi ifade eder. "Persona non grata" durumu, genellikle bir kişinin ülkeye girmesine veya orada kalmasına izin verilmediğinde ortaya çıkar. Bu, genellikle diplomatik ilişkilerde, bir kişinin davranışları veya eylemleri nedeniyle uygulanır.
Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri istenmeyen kişi ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde mütekabiliyet gereği karşılık verebilmektedir.
Bir ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi, ülkeler arasındaki ilişkilerde savaş ilanı hariç gelinebilecek en üst kritik noktayı ifade etmektedir.