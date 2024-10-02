"Persona non grata" (İstenmeyen adam) nedir? Tarihte kimler istenmeyen adam ilan edildi?

"Persona non grata," Latince bir terim olup, istenmeyen veya hoş karşılanmayan bir kişiyi ifade eder. "Persona non grata" durumu, genellikle bir kişinin ülkeye girmesine veya orada kalmasına izin verilmediğinde ortaya çıkar. Bu, genellikle diplomatik ilişkilerde, bir kişinin davranışları veya eylemleri nedeniyle uygulanır.



Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri istenmeyen kişi ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde mütekabiliyet gereği karşılık verebilmektedir.



Bir ülkenin büyükelçisinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi, ülkeler arasındaki ilişkilerde savaş ilanı hariç gelinebilecek en üst kritik noktayı ifade etmektedir.