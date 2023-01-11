Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi

Hükümet karşıtı çıkan gösterilerde dünden bu yana biri polis 18 kişi ölürken, 11 Aralık'tan bugüne kadar protestolarda yaşamını yitirenler sayısı 47'ye çıktı.

Polis ile eylemciler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve 73 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.