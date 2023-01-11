Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Dünden bu yana polis ile göstericiler arasındaki çatışmalarda biri polis 18 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerin merkezine dönüşen Puno kentinde 3 günlüğüne gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 1

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 2

Başbakan Alberto Otarola, yaptığı açıklamada, protestoların merkezine dönüşen ülkenin güneyindeki Puno kentinde 3 günlüğüne gece sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini bildirdi.

Bakanlar kurulu toplantısında bu kararın alındığını belirten Otarola, "Bu herkesin özgürlüğü ve güvenliği içindir." dedi.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 3

Hükümet karşıtı çıkan gösterilerde dünden bu yana biri polis 18 kişi ölürken, 11 Aralık'tan bugüne kadar protestolarda yaşamını yitirenler sayısı 47'ye çıktı.

Polis ile eylemciler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve 73 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 4

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, göstericilere bir kez daha diyalog çağrısında bulunarak, eylemlerin son bulmasını istedi.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 5

Karayolu Kargo ve Mal Taşımacılığı Müfettişliği, ülke genelinde 53 otoyolun barikatlarla kapatıldığını ve bu nedenle tedarik zincirinin durma noktasına geldiğini duyurdu.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 6

Öte yandan Puno kenti hükümeti, Juliaca şehrinde ölümler nedeniyle kentte 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Başsavcılık, olaylara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 7

KONGRE ÜYESİNİN EVİ ATEŞE VERİLDİ

Başbakan Otarola, dünkü açıklamasında, protestoculara sert tepki göstererek, "Hukukun üstünlüğüne ve kurumlara yönelik organize saldırılar düzenleniyor." demişti.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 8

Çatışmalarda Ulusal Gümrük Müfettişliği karargahı, Kamu Bakanlığı ve Halk Hareketi Partisi Kongre üyesi Jorge Flores'in evi ateşe verildi.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 9

Cumhurbaşkanı Boluarte'nin erken seçim talebi Kongre'de yapılan oylama sonucunda Nisan 2024'te yapılması yönünde kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 10

Peru Yüksek Mahkemesi, eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 11

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 12

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 13
Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 14
Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 15
Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 16
Peru'da bilanço ağırlaşıyor: Protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi - 17

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