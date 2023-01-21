Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 59'a yükseldi. Başkent Lima'daki gösterilerde tarihi bir bina ateşe verildi.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 1

Peru'da eski devlet başkanı Pedro Castillo'nun görevden alınmasının ardından başlayan hükümet karşıtı gösteriler 7'inci haftasında.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 2

Haftalardır süren protestolarda ölü sayısının artmasına öfkelen kalabalık, geniş kapsamlı değişiklik çağrısıyla gösteri düzenledi. Başkent Lima'da bir araya gelen protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 3

Güvenlik güçleri, barikat kuran ve taş atan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 4

ÖLÜ SAYISI 59'A ÇIKTI

Peru'nun Bolivya sınırındaki Desaguadero kasabasında 4 Haiti vatandaşının, güneyinde ise 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 5

Başbakan Alberto Otarola, 4 Haitilinin ölümü dolayısıyla üzüntü duyduklarını belirterek, yolların kapalı olması nedeniyle bu kişilerin hastaneye ulaştırılamadığını ifade etti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 6

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, istifa iddialarını reddederek, "Yalan haberleri yalanlamak istiyorum, hükümet kararlı ve kabinesi her zamankinden daha birliktir." dedi.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 7

Eylemcilerden bazılarının ülkede "kaos" ve "istikrasızlığa" yol açtığını dile getiren Boluarte, "Hukukun üstünlüğünü bozmak istiyorlar, şiddet üreten bu kişiler cezasız kalmayacak. Peruluları temin ederim ki durum kontrol altındadır." diye konuştu.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 8

TARİHİ BİNA ATEŞE VERİLDİ

Lima'da meydanda yer alan tarihi bir bina gösteriler sırasında ateşe verildi. İtfaiye yangına müdahale etti.

Peru İçişleri Bakanı Vicente Romero, polisin attığı gaz bombasının yangına yol açtığı suçlamalarını kabul etmedi ve yangından eylemcileri sorumlu tuttu.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 9

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti. Protestocular, Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 10

CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 11

Castillo'nun görevden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Karara gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 12

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 13

CASTİLLO'NUN CEZASI ONANMIŞTI

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 14

SEÇİMLER NİSAN 2024'TE YAPILACAK

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 59'a çıktı - 15

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

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