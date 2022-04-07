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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi

Peru'da 30 Mart'tan bu yana devam eden hükümet karşıtı eylemlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, göstericilerle çıkan çatışmalar sonucu 25 polisin de yaralandığını duyurdu.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 03:24

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 1

'da artan enflasyon nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 2

Peru basınında çıkan habere göre, başta başkent Lima ve Callao olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan göstericiler, polisle çatıştı, ana yolları trafiğe kapattı.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 3

Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun istifasını isteyen protestocu gruplar, kamu ve özel yapılara zarar verdi.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 4

Yüksek Adalet Divanı binasını basan bazı eylemciler, değerli eşyaları yağmaladı, mobilyaları ateşe verme girişiminde bulundu.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 5

Ülkede 30 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerde ölenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının ise 20'ye yükseldiği bildirildi.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 6

İçişleri Bakanlığı, göstericilerle çıkan çatışmalar sonucu 25 polisin de yaralandığını duyurdu.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 7

Nakliyat sendikası, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığının yol açtığı grevlerden 11 milyon Peru vatandaşının etkilendiğini, zararın ise 270 milyon dolar civarında olduğunu öne sürdü.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 8

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILMIŞTI

Lima ve Callao'da, şiddet olaylarının yaşanması üzerine sokağa çıkma yasağı kararı alan Devlet Başkanı Castillo, dün bu kararını iptal etmişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 9

Başlarda sakin ve barışçıl başlayan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüşerek, ülke geneline yayılmıştı.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 10

Castillo, dün Kongre'de yaptığı konuşmada, "Kongrenin sahip olduğu her komisyonla her alanda konuşalım, niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil, daha çok yurttaşların sağlığını ve hayatını korumaktır" demişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 11

Ulusal istatistik bürosundan geçen hafta yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının martta bir yıl önceye göre yüzde 6,82 arttığı, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtilmişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 12

Hükümet, 4 Nisan'da otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.

Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 13
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 14
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 15
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi - 16

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