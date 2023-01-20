Peru'da protestocular, ülkenin en büyük ikinci havaalanına zorla girmeye çalıştı

LİMA'YI AL YÜRÜYÜŞÜ

"Lima'yı al" sloganıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi kentin tarihi meydanına kadar yürüdü. 12 bin polis güvenlik önlemi aldı.

Burada çıkan olaylarda ise 5 gazeteci bazı eylemcilerin taşlı saldırısı sonucu yaralandı.

Başkente çeşitli kentlerden otobüslerle binlerce kişinin giriş yaptığı ve protestoların şiddetinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.