Pfizer’dan dördüncü doz aşı açıklaması

Pfizer CEO'su başlangıçta üçüncü dozdan 12 ay sonra dördüncü bir doz aşının beklendiğini ancak bu süreden daha hızlı ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamalarda Pfizer ve BioNTech, üçüncü doz aşının Omicron varyantı ile mücadelede etkili olduğunu gösteren ilk laboratuvar çalışmasının sonuçlarını yayımlamış, iki doz aşının yeni varyanta karşı koruma kabiliyetinin düşük olduğunu bildirmişti.