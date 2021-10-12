Picasso’nun gizli çıplak kadın resmi yapay zeka ile ortaya çıkarıldı

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 14:11
University College London’dan (UCL) bir ekip, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait bir resmi yapay zeka ve üç boyutlu baskı yöntemlerini kullanarak yeniden oluşturdu. Araştırmacılar, 'The Lonesome Crouching Nude'un bir defaya mahsus kopyasının, çalışmanın ve tasvir edilen kadının artık 'tarihten silinmemesini' sağlayacağını söyledi.
Uzmanlar, Picasso'nun kariyerinin başlarında, nispeten fakir olduğu bir dönemde pahalı tuvali yeniden kullanmak için biraz isteksizce eserin üzerine resim yaptığına inanıyor. Orijinali ilk olarak Picasso'nun 1903'ün sonlarındaki 'The Blind Man's Meal' adlı çalışması altında 2010'da X-ışını floresan taramalarıyla ortaya çıkarıldı.
Ekip, farklı katmanlardaki iki resmi ayrımak ve daha net bir görüntü elde etmek için dijital görsel işleme yönteminden faydalandı. Ardından Picasso’nun koleksiyonunu öğrenen yapay zeka nöral ağlarını kullanarak, ünlü ressamın tekniğindeki ilginç yönleri tespit etmeye başladı.
UCL’den fizikçi ve yapay zeka uzmanı George Cann, ‘’Vefatından 48 yıl, eseri saklamasından 118 yıl sonra, Picasso gelecek nesiller için sakladığı bu hazinenin sonunda bulunmasından mutluluk duyacağını umuyorum’’ dedi. Cann ayrıca, portrede yer alan kadının da tarihten silinmediği ve güzelliği nihayet ortaya çıkarıldığı için mutluluk duymasını umduğunu söyledi.
Yeni bulunan bu eserin aynı dönemde yapılan ‘’La Vie’’ adlı tablosunda ve çok sayıda eskizleriyle benzerlik gösterdiği görüldü. Farklı eserlerinde aynı kadın figürünün görülmesi, uzmanlara Picasso’nun bu kadına yakınlık beslemiş olabileceğini düşündürdü.
Bahsi geçen bu üç tablonun da Picasso’nun 1901-1904 yılları arasındaki monokrom çalışmalarını yaptığı Mavi Dönemi’ne ait olduğu biliniyor.
Araştırmacılar, The Lonesome Crouching Nude’un çevrimiçi ortamda MORF Gallery’de 13 Ekim’den itibaren görülebileceğini belirtti.