Picasso’nun gizli çıplak kadın resmi yapay zeka ile ortaya çıkarıldı

UCL’den fizikçi ve yapay zeka uzmanı George Cann, ‘’Vefatından 48 yıl, eseri saklamasından 118 yıl sonra, Picasso gelecek nesiller için sakladığı bu hazinenin sonunda bulunmasından mutluluk duyacağını umuyorum’’ dedi. Cann ayrıca, portrede yer alan kadının da tarihten silinmediği ve güzelliği nihayet ortaya çıkarıldığı için mutluluk duymasını umduğunu söyledi.