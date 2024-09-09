Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar
Şili'de, General Pinochet'in Sosyalist Başkan Allende'yi askeri darbeyle devirerek dikta yönetimi kurmasının üzerinden 51 yıl geçti. Şili Kayıp Tutuklu Yakınları Derneği, başkent Santiago'da darbeye karşı yürüyüş düzenledi. Pinochet diktatörlüğündeki 17 yılda 80 bin kişi gözaltına alınmış, işkence görmüş ya da zorla kaybedilmişti. 3 bin 200'den fazla kişi ise idam edilmişti.
Latin Amerika ülkesi Şili'de, 11 Eylül'de, General Agusto Pinochet'in darbeyle yönetime gelmesinin 51'inci yılı dolacak.
Şilililer dün, diktötürlüğe karşı protestolara başladı.