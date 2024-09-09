Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar

AMERİKA'NIN ELİ

Amerika'nın desteğiyle Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi devirerek cunta yönetimi kuran Pinochet, 1973'ten 1990'a kadar Şili'yi diktatörlükle yönetti.

Şili'nin başkanlık sarayı La Moneda, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş başkanı Allende'yi devirmek için yapılan askeri darbenin bir parçası olarak bombalandı.