Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar

Şili'de, General Pinochet'in Sosyalist Başkan Allende'yi askeri darbeyle devirerek dikta yönetimi kurmasının üzerinden 51 yıl geçti. Şili Kayıp Tutuklu Yakınları Derneği, başkent Santiago'da darbeye karşı yürüyüş düzenledi. Pinochet diktatörlüğündeki 17 yılda 80 bin kişi gözaltına alınmış, işkence görmüş ya da zorla kaybedilmişti. 3 bin 200'den fazla kişi ise idam edilmişti.

Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 1

Latin Amerika ülkesi Şili'de, 11 Eylül'de, General Agusto Pinochet'in darbeyle yönetime gelmesinin 51'inci yılı dolacak.

Şilililer dün, diktötürlüğe karşı protestolara başladı.

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Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 2

AMERİKA'NIN ELİ

Amerika'nın desteğiyle Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi devirerek cunta yönetimi kuran Pinochet, 1973'ten 1990'a kadar Şili'yi diktatörlükle yönetti.

Şili'nin başkanlık sarayı La Moneda, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş başkanı Allende'yi devirmek için yapılan askeri darbenin bir parçası olarak bombalandı.

Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 3

İŞKENCE, ZORLA KAYBETME, İDAM

Darbe sonrası veda konuşmasını yapan ancak teslim olmayı reddeden Allende öldürüldü.

Pinochet diktatörlüğündeki 17 yıllık askeri yönetim süresince yaklaşık 80 bin kişi gözaltına alındı, işkence gördü ya da zorla kaybedildi.

3 bin 200'den fazla kişi idam edildi.

Allende’ye yakın siyasetçilerde yakalandı ve Şili Stadyumu işkence merkezine dönüştürüldü.

Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 4

CEZASIZ KALDI

Bir gün dahi hapis yatmayan Pinochet, 2006 yılında 91 yaşında  öldü.

Şili'nin bugünkü Gabriel Boric hükümeti, askeri yönetim altında işlenen suçların faillerini adalet önüne çıkarmaya kararlı olduğunu söylüyor.

Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 5

SANTIAGO'DA TOPLANDILAR

Şili'nin başkenti Santiago'da dün darbeye karşı çok sayıda kişi bir araya geledi.

Allende'ye karşı gerçekleştirilen askeri darbenin 51. yıldönümünü anma törenleri öncesinde protesto düzenlendi.

Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 6

GELENEKSEL YÜRÜYÜŞ

Şili Kayıp Tutuklu Yakınları Derneği, cunta yönetimi sırasında hayatını kaybedenleri anmak üzere toplandı.

Dernek, başkentte geleneksel yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 7

BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti.

Gösteriler sırasında bir kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Pinochet darbesinin 51'inci yılı: Şili'de diktatörlüğe karşı protestolar - 8
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