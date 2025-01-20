Piyango hilesini buldular; 6 milyon dolarlık vurgun yaptılar: Şans mı, strateji mi?

Princeton Üniversitesi mezunu 4 girişimci, piyango sistemini çözerek 6 milyon dolarlık ( yaklaşık 215 milyon Türk Lirası) büyük bir kazanç elde etti. Dört eyaletten binlerce bilet alan grup, yalnızca şans ile değil, aynı zamanda akılcı stratejileri ile de konuşuluyor.

Piyango hilesini buldular; 6 milyon dolarlık vurgun yaptılar: Şans mı, strateji mi? - 1

ABD'de Princeton Üniversitesi’nden dört mezun, piyango sistemini yenerek 6 milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto, sıra dışı bir yöntemle milyoner olmayı başardı.

Grup, kazı kazan biletlerinde kazananları belirlemeye yarayan bir sistem geliştirdi. Eylül 2020’de Montori, bir günde tam 61 kazanan bileti nakde çevirdi ve bu başarı dikkatleri üzerlerine çekmesine neden oldu.

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Piyango hilesini buldular; 6 milyon dolarlık vurgun yaptılar: Şans mı, strateji mi? - 2

ŞANS MI STRATEJİ Mİ?

Grup, Indiana, Missouri, Washington ve District of Columbia gibi eyaletlerdeki farklı mağaza ve benzin istasyonlarından topladığı biletlerle toplam 6 milyon dolar kazandı.

Ancak işin sırrı sadece şans değil gibi görünüyor. Cal Berkeley Üniversitesi’nden İstatistik Profesörü Philip Stark, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:
“Ya dünyanın en şanslı insanlarıyla karşı karşıyayız ya da piyango sistemini yenmenin bir yolunu buldular.”

Piyango hilesini buldular; 6 milyon dolarlık vurgun yaptılar: Şans mı, strateji mi? - 3

BÜYÜK YATIRIM, BÜYÜK KAZANCAK

Grup, kazı kazan biletlerini toplamak için mağazalardaki tüm stokları satın aldı. Bazı kaynaklara göre bu süreçte 2 milyon dolardan fazla yatırım yaptıkları tahmin ediliyor. Indiana’daki bir mağaza sahibi, grubun bilet almak için kendi dükkânında toplam 48 bin dolar harcadığını belirtti.

Piyango hilesini buldular; 6 milyon dolarlık vurgun yaptılar: Şans mı, strateji mi? - 4

NASIL BAŞARDILAR

Uzmanlar, grubun kazanma olasılığını artırmak için kamuya açık piyango verilerini analiz etmiş olabileceğini öne sürüyor. Bir diğer teori ise, grubun büyük ödül çıkma ihtimali yüksek olan serilere odaklandığı yönünde.

YASAL MI? 
Kazançlarının kaynağı merak konusu olan grup, yöntemlerini açıklamaktan kaçındı. Ancak şu ana kadar herhangi bir yasayı ihlal ettiklerine dair bir bulguya rastlanmadı.

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