Piyango hilesini buldular; 6 milyon dolarlık vurgun yaptılar: Şans mı, strateji mi?

ŞANS MI STRATEJİ Mİ?

Grup, Indiana, Missouri, Washington ve District of Columbia gibi eyaletlerdeki farklı mağaza ve benzin istasyonlarından topladığı biletlerle toplam 6 milyon dolar kazandı.

Ancak işin sırrı sadece şans değil gibi görünüyor. Cal Berkeley Üniversitesi’nden İstatistik Profesörü Philip Stark, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Ya dünyanın en şanslı insanlarıyla karşı karşıyayız ya da piyango sistemini yenmenin bir yolunu buldular.”