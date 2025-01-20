Piyango hilesini buldular; 6 milyon dolarlık vurgun yaptılar: Şans mı, strateji mi?
Princeton Üniversitesi mezunu 4 girişimci, piyango sistemini çözerek 6 milyon dolarlık ( yaklaşık 215 milyon Türk Lirası) büyük bir kazanç elde etti. Dört eyaletten binlerce bilet alan grup, yalnızca şans ile değil, aynı zamanda akılcı stratejileri ile de konuşuluyor.
ABD'de Princeton Üniversitesi’nden dört mezun, piyango sistemini yenerek 6 milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto, sıra dışı bir yöntemle milyoner olmayı başardı.
Grup, kazı kazan biletlerinde kazananları belirlemeye yarayan bir sistem geliştirdi. Eylül 2020’de Montori, bir günde tam 61 kazanan bileti nakde çevirdi ve bu başarı dikkatleri üzerlerine çekmesine neden oldu.