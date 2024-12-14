PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı
Suriye'de muhalifler tarafından PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç'teki Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurulduğu ortaya çıktı. Biri hastane içerisinde olmak üzere tespit edilen toplam altı giriş, yapılacak incelemenin ardından kapatılacak.
MÜNBİÇ'TE TÜNEL AĞLARI
Suriye'de muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'teki çalışmalar devam ediyor. Terörden arındırılan ilçede, tünel ağları tek tek ortaya çıkıyor.