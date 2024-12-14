PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı

Suriye'de muhalifler tarafından PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç'teki Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurulduğu ortaya çıktı. Biri hastane içerisinde olmak üzere tespit edilen toplam altı giriş, yapılacak incelemenin ardından kapatılacak.

PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 1

MÜNBİÇ'TE TÜNEL AĞLARI

Suriye'de muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'teki çalışmalar devam ediyor. Terörden arındırılan ilçede, tünel ağları tek tek ortaya çıkıyor.

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PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 2

HASTANE ALTINDAN DA ÇIKTI

Teröristlerin Münbiç'in en büyük hastanesi olan 200 yataklı Vatan Hastanesinin altına tünel ağı kurdukları ortaya çıktı.

Hastanenin alt katında başlayan tünelin diğer ucunun nereye çıktığı ise henüz belirlenemedi.

PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 3

BİRDEN FAZLA GİRİŞİ VAR

Hastane bahçesinde de biri havalandırma olmak üzere toplam beş giriş daha tespit edildi. Teröristlerin bomba tuzaklama ihtimaline karşı tünellerde henüz inceleme yapılmadığı belirtildi.

PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 4

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP SİVİLLERE KARIŞTILAR

Ayrıca kadın teröristlere ait olduğu değerlendirilen birçok elbisenin de etrafa saçıldığı görüldü.

Yerel kaynaklar, teröristlerin kaçmadan önce kıyafetlerini değiştirip halkın arasına karıştıklarını düşündüklerini ifade etti.

PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 5

Siviller tarafından yoğun bir şekilde kullanılan hastanenin altında patlayıcı olma ihtimalinin büyük bir tehlike oluşturduğu, bu nedenle kapatılmadan önce detaylı bir tarama yapılacağı öğrenildi.

PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 6

Girişleri kontrol altında tutulan tünellerin, görevli uzman ekip tarafından incelendikten sonra kapatılacağı ifade edildi.

PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 7
PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 8
PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 9
PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 10
PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 11
PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 12
PKK/YPG'den kurtarılmıştı: Münbiç'te hastaneden tünel ağı çıktı - 13
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