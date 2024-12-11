PKK/YPG'nin fare deliği! Tünelin ucunda kaçış asansörü çıktı
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bir ucunda yerin altından kaçış için kullanılan asansör sistemi ortaya çıktı.
TEL RIFAT'TA PKK TÜNELLERİ
Suriye'de 27 Kasım'da muhalif gruplar, Esad'a karşı saldırı başlatmış ve 61 yıllık Baas rejimi sona ermişti.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller bulunmuştu.