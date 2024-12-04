PKK/YPG'nin Tel Rıfat'ta yollara döşediği bombalar temizleniyor
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta yollara döşenen patlayıcılar, Beyaz Baretliler tarafından temizleniyor.
Suriye'de 28 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta askerlerin ilerleyişi sürüyor.