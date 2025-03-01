PKK'nın ateşkes ilanı dünya manşetlerinde: "40 yılın ardından kan dökülmeyecek"

AFP: PKK, ÖCALAN'IN ÇAĞRISININ ARDINDAN ATEŞKES İLAN ETTİ

Fransa merkezli AFP haber ajansı, terör örgütünün açıklamasını ilk yayınlayan ajanslardan oldu.

AFP haberinde, “Yasadışı Kürt militanlar hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü dağılmaya çağıran önemli bir çağrısının ardından Türkiye ile ateşkes ilan etti” diye yazdı.

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi: “PKK yanlısı ANF haber ajansının aktardığı açıklamada PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'a atıfta bulunarak ‘Bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz’ dedi.”