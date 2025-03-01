PKK'nın ateşkes ilanı dünya manşetlerinde: "40 yılın ardından kan dökülmeyecek"
Terör örgütü PKK'nın, elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ateşkes ilanıyla yanıt vermesi dünya basınının gündemine oturdu. Uluslararası haber ajansları ve gazeteler, 40 yıllık çatışmanın sona erdiğini yazdı. İşte PKK'nın ateşkes ilanının dünyadaki yansımaları... (Haber: Derya Doğan)
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından ateşkes ilan etmesi dünya basının manşetlerine yerleşti.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, açıklamayı ilk duyuran kuruluş oldu.
Reuters, haberinde şunları yazdı:
“Gruba yakın bir haber ajansının aktardığına göre, yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) milisleri, hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma çağrısına kulak verecek ve derhal ateşkes ilan ederek Türk devletiyle 40 yıldır süren çatışmayı sona erdirme yolunda önemli bir adım atacak.”