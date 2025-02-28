Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına Salih Müslim ve Mazlum Abdi ne dedi?

SDG: ÇAĞRI BİZİM BÖLGEMİZ İÇİN DEĞİLDİ

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına Suriye, Irak, ABD ve Almanya'dan ilk tepkiler geldi.

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi, Öcalan'ın çağrısının ''Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili olduğunu'' söyledi.

Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katılan Abdi, şu ifadeleri kullandı:

"Çağrı doğrudan bizim bölgemiz için değildi. PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır."