Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına Salih Müslim ve Mazlum Abdi ne dedi?

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısı tüm dünyada yankı buldu. Almanya ve ABD, çağrıyı memnuniyetle karşıladı. Açıklamaya Suriye ve Irak'tan da ilk tepkiler geldi. IKBY Başkanı Barzani, "Süreci başarılı kılmak için her türlü rolü oynamaya hazırız" dedi. Omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi, çağrının ''Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını'' söyledi. Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Salih Müslim ise "Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız” ifadesini kullandı.

Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına Salih Müslim ve Mazlum Abdi ne dedi? - 1

SDG: ÇAĞRI BİZİM BÖLGEMİZ İÇİN DEĞİLDİ

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına Suriye, Irak, ABD ve Almanya'dan ilk tepkiler geldi.

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG)  elebaşı Mazlum Abdi, Öcalan'ın çağrısının ''Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili olduğunu'' söyledi. 

Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katılan Abdi, şu ifadeleri kullandı:

"Çağrı doğrudan bizim bölgemiz için değildi. PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır."

DÜNYA HABERLERİ

Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına Salih Müslim ve Mazlum Abdi ne dedi? - 2

SALİH MÜSLİM: SİLAH BIRAKACAĞIZ

Terör örgütü PKK/PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim, Al Arabiya’ya yaptığı açıklamada “Abdullah Öcalan’ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız” dedi.

Müslim, Suriye’nin kuzeydoğusundaki aktörlerle çağrıyı değerlendireceklerini ve bir yol haritası çizeceklerini belirtti.

Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına Salih Müslim ve Mazlum Abdi ne dedi? - 3

BARZANİ: HER TÜRLÜ ROLÜ OYNAMAYA HAZIRIZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

IKBY Başkanlığından Barzani adına yapılan yazılı açıklamada, "Süreci başarılı kılmak için her türlü rolü oynamaya hazırız" denildi.

Açıklamada, "Silahla ve şiddetle değil, ancak bu yolla (demokrasi) daha iyi sonuçlar ve başarılar elde edilebilir" yorumu yapıldı.

Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına Salih Müslim ve Mazlum Abdi ne dedi? - 4

ABD: TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN RAHATLAMASINI UMUYORUZ

Bir diğer açıklama da ABD'den geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes de yazılı açıklamasında, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına Salih Müslim ve Mazlum Abdi ne dedi? - 5

ALMANYA: ŞİDDETİN AŞILMASI İÇİN FIRSAT

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un mesajını paylaştı.

Açıklamada, Scholz'un, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

"PKK'nın eylemlerinin çok fazla can kaybına yol açtığı" ifade edilen açıklamada, söz konusu çağrının şiddetin aşılması için bir fırsat sunduğu kaydedildi.

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