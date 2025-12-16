Plaj katliamcısının kim olduğu ortaya çıktı, hocası konuştu

Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi plajında 16 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.

Yahudilerin kutsal bayramı Hanuka'yı kutlayanları hedef alan saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin baba-oğul olduğu açıklanmıştı.

Avustralyalı yetkililer, oğul Navid Akram'ın geçmişini araştırdı. Yetkililer, şiddet içermeyen bir topluluk grubu için broşür dağıtmak üzere gönüllü olarak çalışan bir gencin, Avustralya'da son on yılların en kötü toplu silahlı saldırısını gerçekleştirmesine yol açan altı yıllık süreçte neler yaşandığını aydınlatmaya çalışıyor.

Polis tarafından vurulduktan sonra hastanede sıkı güvenlik önlemleri altında tutulan Navid Akram, 2019'da Avustralya'nın iç istihbarat teşkilatı tarafından terör örgütü DAEŞ bağlantılı kişilerle ilişkisi nedeniyle kısa süreliğine soruşturulmuştu. Ancak yetkililer o dönemde Akram'ın aşırılıkçı eğilimlerinin olmadığını tespit etmişti.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, bugün yaptığı açıklamada, "İlerleyen yıllarda bu durum değişti" dedi.

Polis, silahlı saldırganlardan biri olarak 24 yaşındaki Navid Akram'ı resmen teşhis etmedi.

Avustralya polisi, saldırganların, saldırıyı terör örgütü DAEŞ'ten etkilenerek gerçekleştirdiğini açıkladı. Avustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett, "İlk bilgiler, DEAŞ'tan etkilenerek baba ve oğul tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısına işaret ediyor. Bunlar bir dini değil, bir terör örgütünü benimseyenlerin eylemleridir" dedi.

Yerel medyaya göre, babası 50 yaşındaki Sacid Akram ise polis tarafından vurularak öldürülen diğer silahlı saldırgan. Yetkililer, ikinci silahlı saldırganın, ölen adamın oğlu olduğunu ve hastanede kritik durumda olduğunu açıkladı.