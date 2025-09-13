Plajdan golf sahasına: Dünyanın en tuhaf havalimanı pistleri

Dünyanın en ilginç havalimanlarında uçaklar plaja iniyor, golf sahasında süzülüyor ve hatta antik kalıntıların yanına park ediyor. İşte dünyanın en sıra dışı havalimanı pistlerinden bazıları...

Dünyanın birçok yerinde havalimanı pistleri aynı görünüme sahip: uzun, steril asfalt şeritler. Ancak bazı bölgelerde bu standarttan şaşılıyor.

Kimi zaman uçaklar denizin ortasındaki yapay adalara iniyor, kimi zaman yolcular golf oynayanlarla selamlaşıyor, kimi zaman ise uçaktan iner inmez kumlara adım atıyor.

İşte dünyanın en sıra dışı pistlerinden bazıları...

BARRA HAVALİMANI, İSKOÇYA

Dünyada plajın pist olarak kullanıldığı tek havalimanı.

Küçük uçaklar, gelgitlere göre ayarlanan saatlerde doğrudan Traigh Mhor sahiline iniyor.

Yolcular, terminale ulaşmak için kumların üzerinden yürümek zorunda. Hava koşulları nedeniyle uçuşların sık sık iptal edilmesi olağan.

AMATA KABUA HAVALİMANI, MARSHALL ADALARI

Başkent Majuro’daki pist, incecik bir çizginin üzerinde yer alıyor.

Okyanusla çevrili pistte, uçak iniş yaparken yol boyunca araçların yarıştığı manzaraya tanık olmak mümkün.

Adanın dar yapısı nedeniyle pist sadece birkaç metre genişliğinde.

CENOVA CRISTOFORO COLOMBO HAVALİMANI, İTALYA

Yer sıkıntısı nedeniyle yapay bir yarımadaya kurulan havalimanı, 1962’de açıldı. Uçaklar denize iniyor gibi görünüyor, pist ise son anda ortaya çıkıyor.

Pandemi sonrası bazı havayolları uçuşlarını durdursa da, buradaki iniş hala yolculara adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

HONG KONG ULUSLARARASI HAVALİMANI

Hong Kong'da 1998’de açılan ve Chek Lap Kok adasının genişletilmesiyle kurulan havalimanı, dünyanın en işlek kargo merkezi.

Dev cam terminalleri tayfunlara dayanıklı şekilde tasarlandı. Şehre bağlanan 1,4 millik Tsing Ma Köprüsü ise yolculara görsel bir şölen sunuyor.

DON MUEANG HAVALİMANI, TAYLAND

Bangkok’un ilk hava üssü olan Don Mueang, bugün düşük maliyetli havayollarına ev sahipliği yapıyor. İki pistinin ortasında 18 delikli bir golf sahası bulunuyor.

Uçak inişleri sırasında oyuncular kırmızı ışıkla uyarılıyor, ancak sahada uçakları neredeyse yakından görmek mümkün.

SUMBURGH HAVALİMANI, İSKOÇYA

Shetland Adaları’ndaki bu havalimanında, antik Jarlshof yerleşimine gitmek için pistin üzerinden geçmek gerekiyor.

Araçlar, uçuş anlarında bariyerlerle durduruluyor.

BORA BORA HAVALİMANI

İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan bu pist, lagünün ortasındaki küçük bir adacıkta bulunuyor.

Terminalden şehre ulaşmak için yolcular tekneye binmek zorunda. Tropik manzara eşliğinde iniş yapan uçaklar, Pasifik’in maviliğinde kayboluyor.

