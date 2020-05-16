Plajlarda ilk gün yoğunluğu

Plajlar ilk günden kalabalıklaşsa da normalleşme süreci kapsamında yeni kurallar getirildi. Plaja girecek kişi sayısı sınırlandırıldı. Bu sayı bin metrekareye en fazla 40 kişi düşecek şekilde belirlendi.

Şezlong ve şemsiyeler de sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Şemsiyeler arasında en az dört metre mesafe bırakılırken, şezlonglar da her kullanımdan sonra çalışanlar tarafından dezenfekte ediliyor. Ortak alanlar da sık sık ilaçlanıyor.