Plastik kirliliği Akdeniz’de kimyasal düzeylere ulaştı: Caretta carettalar ölüyor

Barselona Üniversitesi'nden biyolog Luis Cardona, "Kaplumbağalar, plastik atıkları yerken onları denizanası gibi gerçek yiyeceklerle karıştırıyorlar. Carette carettalar denizlerdeki plastik kirliliğinden en çok etkilenen hayvan gruplarından biri, ancak bunun gerçek etkisini henüz tam olarak anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.





