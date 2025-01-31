Polis işkencesi gördüğü iddia edilen genç öğretmen ölü bulundu

Daha önce borderline kişilik bozukluğu teşhisi konan genç kadının, ölümünden birkaç ay önce bir güvenlik görevlisine saldırdığı, bu nedenle tutuklandığı ortaya çıktı. Jorja Watt'in annesi Marie Watt, kızını polis karakolunda soyulmuş ve çıplak halde bulduğunu öne sürerek, genç öğretmenin fiziksel istismara uğradığını iddia etti. Aile, Jorja Watt'in tutuklandığı gece travmatik bir olay yaşadığını ve bu durumun kızlarını intihara sürüklemiş olabileceğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Mahkemede, Jorja'nın ilaçlarını kullanmayı bıraktığı, bu nedenle ruh hali dengesizliklerinin arttığına dair iddialar yer aldı.