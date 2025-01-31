Polis işkencesi gördüğü iddia edilen genç öğretmen ölü bulundu
İngiltere'nin Lancaster bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Jorja Watt, Heysham'daki arkadaşının evinde ölü bulundu. Yapılan testlerde, genç kadının kanında eroin tedavisinde kullanıldığı bilinen bazı reçeteli ilaçlara rastlandı. Jorja Watt'in ailesi, ölmeden birkaç ay önce tutuklanan kızlarının karakolda çıplak şekilde işkence gördüğünü ve Watt'i bu duruma yaşadığı travmanın ittiğini öne sürdü.
Uzun yıllardır psikolojik problemler yaşadığı belirtilen Jorja Watt'in ölümü, Lancaster'ı yasa boğdu. Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadına yapılan toksikoloji testi sonucunda Watt'in kanında eroin tedavisinde kullanılan metadon, pregabalin ve dihidrokodein gibi reçeteli ilaçlar olduğu görüldü.