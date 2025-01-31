Polis işkencesi gördüğü iddia edilen genç öğretmen ölü bulundu

İngiltere'nin Lancaster bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Jorja Watt, Heysham'daki arkadaşının evinde ölü bulundu. Yapılan testlerde, genç kadının kanında eroin tedavisinde kullanıldığı bilinen bazı reçeteli ilaçlara rastlandı. Jorja Watt'in ailesi, ölmeden birkaç ay önce tutuklanan kızlarının karakolda çıplak şekilde işkence gördüğünü ve Watt'i bu duruma yaşadığı travmanın ittiğini öne sürdü.

Polis işkencesi gördüğü iddia edilen genç öğretmen ölü bulundu - 1

Uzun yıllardır psikolojik problemler yaşadığı belirtilen Jorja Watt'in ölümü, Lancaster'ı yasa boğdu. Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadına yapılan toksikoloji testi sonucunda Watt'in kanında eroin tedavisinde kullanılan metadon, pregabalin ve dihidrokodein gibi reçeteli ilaçlar olduğu görüldü.

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Polis işkencesi gördüğü iddia edilen genç öğretmen ölü bulundu - 2

Daha önce borderline kişilik bozukluğu teşhisi konan genç kadının, ölümünden birkaç ay önce bir güvenlik görevlisine saldırdığı, bu nedenle tutuklandığı ortaya çıktı. Jorja Watt'in annesi Marie Watt, kızını polis karakolunda soyulmuş ve çıplak halde bulduğunu öne sürerek, genç öğretmenin fiziksel istismara uğradığını iddia etti. Aile, Jorja Watt'in tutuklandığı gece travmatik bir olay yaşadığını ve bu durumun kızlarını intihara sürüklemiş olabileceğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Mahkemede, Jorja'nın ilaçlarını kullanmayı bıraktığı, bu nedenle ruh hali dengesizliklerinin arttığına dair iddialar yer aldı.

Polis işkencesi gördüğü iddia edilen genç öğretmen ölü bulundu - 3

Arkadaşının evinde kanepeye yığılmış halde bulunan genç kadının dudaklarının mor olduğu belirtildi.

Genç öğretmenin ölüm nedeni, çoklu ilaç zehirlenmesi olarak kaydedildi.

Lancashire Polisi The Mirror'a yaptığı açıklamada, ''Bu konuyla ilgili şikayet, tarafımıza iletildi. Şikayet, Mesleki Standartlar Departmanı tarafından inceleniyor. Şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz'' ifadelerini kullandı.

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