Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü

BIDEN TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan polis şiddetine tepki gösterdi. Biden, "Bir anne, arkadaş, birinin kızı ve genç bir siyahi kadın olan Sonya Massey bugün hayatta olmalıydı. Sonya'nın bir polis memurunun ellerinde ölmesi bize siyahi Amerikalıların çoğumuzun yaşamadığı şekilde, güvenlikleriyle ilgili korkularını hatırlatıyor" ifadesini kullandı.



Massey'in ailesinin adaleti hak ettiğini belirten Biden, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı diledi.