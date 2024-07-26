Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü
ABD’nin Illinois eyaletinde konutunun etrafında biri olduğu gerekçesiyle acil yardım hattını arayarak yardım isteyen siyahi kadın Sonya Massey'in evinin içinde polis tarafından öldürülmesi New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi.
ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Sonya Massey, 6 Temmuz'da bahçesine biri girdiği gerekçesiyle evine çağırdığı polis tarafından kafasından vurularak öldürüldü.