Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü

ABD’nin Illinois eyaletinde konutunun etrafında biri olduğu gerekçesiyle acil yardım hattını arayarak yardım isteyen siyahi kadın Sonya Massey'in evinin içinde polis tarafından öldürülmesi New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 1

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Sonya Massey, 6 Temmuz'da bahçesine biri girdiği gerekçesiyle evine çağırdığı polis tarafından kafasından vurularak öldürüldü.

DÜNYA HABERLERİ

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 2

Bir kez daha polisin ölümcül şiddetine sahne olan ABD'de binlerce kişi Sonya Massey için adalet çağrısında bulundu.

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 3

New York kentinde toplanan kalabalık tarihin tekerrür etmeye devam ettiğini söylüyor.

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 4

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Illinois eyaletinin başkenti Springfield'de 36 yaşındaki Sonya Massey, 6 Temmuz'da bahçesine biri girdiği gerekçesiyle 911'i arayarak yardım talep etti. Olay yerine gelen polisler, Eve girdi Massey'den ocakta bulunan kaynar suyu dökmesini istediler. Elindeki tencereden dolayı polis memurunun geri çekildiğini fark eden kadın "Nereye gidiyorsun" diye sordu.

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 5

Grayson'un sıcak sudan uzağa gittiğini söylemesi üzerine polisin ifadesini tekrarlayarak şaşkınlığını ifade eden Massey, "Seni İsa adına kınıyorum" dedi.

Massey'e "Yapmasan iyi olur. Yemin ederim, seni yüzünden vuracağım" şeklinde bağıran Grayson, kendisinden özür dileyip yere eğilen kadına elindekini bırakmasını söyleyerek üç el ateş etti.

Grayson kadını vurduktan sonra yanındaki polise, "Başka ne yapabilirdik? Zaten bize yaklaşmıştı" dedi.

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 6

RESMİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 30 yaşındaki Sean Grayson kendisine yöneltilen birinci derece cinayet ve resmi görevi kötüye kullanma suçlamalarını reddetti.

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 7

BIDEN TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan polis şiddetine tepki gösterdi. Biden, "Bir anne, arkadaş, birinin kızı ve genç bir siyahi kadın olan Sonya Massey bugün hayatta olmalıydı. Sonya'nın bir polis memurunun ellerinde ölmesi bize siyahi Amerikalıların çoğumuzun yaşamadığı şekilde, güvenlikleriyle ilgili korkularını hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

Massey'in ailesinin adaleti hak ettiğini belirten Biden, çocuklarına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 8
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 9
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 10
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 11
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 12
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 13
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 14
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 15
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 16
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 17
Polis tarafından öldürülen Sonya Massey için adalet! Binlerce kişi New York sokaklarında yürüdü - 18
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