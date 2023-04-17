Politico: 2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak

Bakan Akar, “İki ülke de seçime gidiyor ve muhtemelen aynı gün seçime gidecekler. Dolayısıyla bu hem Yunanistan'In hem Türkiye'nin önünde yeni bir ufuk açacaktır. Türkiye ile Yunanistan'ın yakınlaşması, daha çok taraflı bir format olan Doğu Akdeniz'deki diğer sorunların ele alınmasında koordinasyonu kolaylaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.