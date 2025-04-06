Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı
Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese dair çabalar sonuç vermiş değil. Polonya'da hükümet, sivillere askeri eğitim vermeye başladı. Savunma Bakanlığı tarafından uygulanan program kapsamında siviller savunma teknikleri ve silah eğitimi alıyor.
BU KEZ SİVİLLER SAHADA
Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes görüşmeleri henüz sonuç vermiş değil. İki ülke de birbirini hedef almaya devam ediyor.
Polonya hükümeti ise sivillerin askeri eğitim alması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivillerin kimi silah kullanıyor, kimi ise kendini savunmak için antrenman yapıyor.