Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese dair çabalar sonuç vermiş değil. Polonya'da hükümet, sivillere askeri eğitim vermeye başladı. Savunma Bakanlığı tarafından uygulanan program kapsamında siviller savunma teknikleri ve silah eğitimi alıyor.

Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı - 1

BU KEZ SİVİLLER SAHADA

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes görüşmeleri henüz sonuç vermiş değil. İki ülke de birbirini hedef almaya devam ediyor.

Polonya hükümeti ise sivillerin askeri eğitim alması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivillerin kimi silah kullanıyor, kimi ise kendini savunmak için antrenman yapıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı - 2

"ORDU İLE EĞİTİM" PROGRAMI

Savunma Bakanlığı ilki 2022 yılında gerçekleştirilen eğitimlerin 6'ncısını başlattı.

"Ordu ile Eğitim" adı verilen programa çok sayıda sivil katılıyor.

Sivillere silah kullanımı, kişisel savunma teknikleri, silah üretimi, hayatta kalma temelleri ve ilk yardım dersleri veriliyor.

Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı - 3

"EN ÖNEMLİ UNSUR SİLAH KULLANIMI"

Programa katılan Polonyalı sivillere eğitim veren uzmanlardan biri, "Bence en önemli ve aynı zamanda öğretilmesi en zor unsur silah kullanımı... Çünkü Polonya'da bu alışılmış bir durum değil. Herkesin evinde silah yok, herkes atış poligonuna gitmiyor. Bu yüzden onlara bu temel becerileri öğretme fırsatımız var." diye konuştu.

Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı - 4

100 BİN GÖNÜLLÜ EĞİTİLECEK

Polonya Başbakanı Donald Tusk hükümetin önümüzdeki yıldan itibaren gönüllü askeri eğitim vermek üzere yeni bir program başlatmak istediğini ve 2027'de 100 bin gönüllüyü eğitmeyi hedeflediğini söylemişti.

Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı - 5

Polonya, Rusya ile Ukrayna arasında 3 yıl önce başlayan savaş nedeniyle gelirinin büyük bir bölümünü savunma bütçesine ayırıyor.

Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı - 6
Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı - 7
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