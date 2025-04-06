Polonya savaşa hazırlanıyor: Siviller askeri eğitime başladı

"EN ÖNEMLİ UNSUR SİLAH KULLANIMI"

Programa katılan Polonyalı sivillere eğitim veren uzmanlardan biri, "Bence en önemli ve aynı zamanda öğretilmesi en zor unsur silah kullanımı... Çünkü Polonya'da bu alışılmış bir durum değil. Herkesin evinde silah yok, herkes atış poligonuna gitmiyor. Bu yüzden onlara bu temel becerileri öğretme fırsatımız var." diye konuştu.