Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'nın batısına doğru yeni bir göç hareketliliği başladı. Polonya'dan yapılan açıklamaya göre üç günde sınırı geçenlerin sayısı 100 bini aştı. Yoğun göç dalgasının yaşandığı Polonya sınırı, çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 27.02.2022 - 08:39

Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 1

Varşova Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, 'dan 'ya sadece çocuklu ailelerin geçmesine izin veriliyor.

Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 2

Sınırın sivillere tamamen açılması için Polonyalı makamlarla görüşmeler yapılıyor.

Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 3

Büyükelçilik, Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları için sınırda ulaşabilecekleri numaralar yayımlandığını, Türk vatandaşlarının Varşova'ya tren ve otobüslerle ulaştırıldığını açıkladı.

Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 4

Birçok Türk vatandaşı da Ukrayna'nın Lviv şehrinden Polonya sınırına giden yolların trafik yüzünden tıkandığını ve çok sayıda kişinin 25 kilometre boyunca sınıra yürümek zorunda kaldığını söyledi.

Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 5

Polonya, Ukrayna sınırından pasaportu olmayanlar dahil herkesin geçeceğine dair garanti vermişti.

Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 6

Ukrayna vatandaşı olmayanların, ülkelerine dönene kadar Polonya'da 15 güne kadar kalmasına izin veriliyor.

Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 7
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 8
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 9
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 10
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 11
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 12
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 13
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 14
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 15
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 16
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 17
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 18
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 19
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı - 20

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