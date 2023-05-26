Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye

Polonya'nın Wroclaw şehrinde yaşayan 2 bin 500 kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba nedeniyle tahliye edildi. Bölgedeki tren seferleri de durduruldu.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 1

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, 250 kilogram ağırlığındaki bomba, inşaat çalışmaları sırasında ülkenin güneybatısındaki Wroclaw'da bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 2

Polonya silahlı kuvvetleri bombanın savaştan kalma bir Alman SC 250 olduğunu açıkladı.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 3

Bomba imha uzmanları olay yerinde çalışırken, tahliye edilen şehir sakinleri otobüslerle güvenli bölgelere götürüldü.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 4

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Ayrıca, bomba kaldırılana kadar, bölgenin demir yollarına yakın olması nedeniyle tren seferleri de durduruldu.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 5

Wroclaw'dan yayın yapan haber siteleri, şehirde yaşamın normale dönmeye başladığını aktardı.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 6

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA POLONYA

İkinci Dünya Savaşı sırasında Wroclaw, Almanya'nın Breslau isimli şehriydi.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 7

Şehir, Almanya'nın teslim olmasından önce ağır Sovyet bombardımanı altında kalmış, şiddetli çatışmalara ve geniş çaplı yıkıma sahne olmuştu.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 8

Savaştan sonra sınırlar yeniden çizildiğinde şehir, Polonya'nın bir parçası oldu ve savaşı kaybeden Almanya buradaki topraklarından vazgeçti.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 9
Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 10
Polonya'da 2. Dünya Savaşı paniği: 80 yılın ardından binlerce kişiye tahliye - 11
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