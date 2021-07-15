Polonya'da üzerinde kurşun delikleri bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi sığınağı bulundu

ntv.com.tr 15.07.2021 - 10:28
Polonya'nın Lublin kentinde, Nazi Almanyası tarafından ahşaptan yapılmış İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir sığınak, yer altına gömülü olarak bulundu. Söz konusu keşif, eski Giyim ve Kumaş Okulları Grubu'nun altında, yeni bir otopark inşaatı için çalışan inşaat işçileri tarafından yapıldı. Yaklaşık 80 yıllık bina, üç yer altı koridoru, beton duvarlar ve ahşap kirişlerle çevrili tavanları olan bir merdiven içeriyor.
Sığınağa ek olarak, arkeologlar hem Almanya hem de Çek Cumhuriyeti'nden getirilen birkaç maden suyu şişesi ile hem Wehrmacht hem de Kızıl Ordu'ya ait mühimmat kalıntılarını buldular.
Uzmanlara göre ahşap sığınak, ülkenin işgali sırasında Almanlar ile Sovyet Kızıl Ordusu arasında 1944'te yoğun bir savaşın yapıldığı yer olabilir.
Lublin Anıtı Konservatörü Dariusz Kopciowski, uzmanların sığınağın kalıntılarını dikkatlice inceleyebilmesi için inşaatın durdurulması gerektiğini belirterek, "Orada başka ne olabileceğini henüz bilmiyoruz. Şu anda patlamamış bir bomba bulunup bulunmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Keşfedilen sığınakta, çatışmaların içeride yaşandığını düşündürebilecek mühimmat bulduk” dedİ.
Kopciowski, tünellerin sondaj yöntemiyle kazıldığını üstteki zemini kaldırmadan yerinde inşa edildiğini sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, keşfin sonucunda inşaat geçici olarak ertelendi. Polonya medyasında çıkan haberlerde Nisan ayında bölgede düğmeler, kasklar, üniforma parçaları ve bir künye ile birlikte iki Nazi askerinin iskeletinin bulunduğu da belirtildi.
Öte yandan Polonya, 1939'da hem Almanlar hem de Sovyetler tarafından işgal edildikten sonra, Lublin, Almanların Barbarossa Operasyonu'nun bir parçası olarak Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Genel Hükümet topraklarının bir parçası oldu. Şehir, Alman işgali altındaki Polonya'daki Yahudileri yok etmeye yönelik Almanların Reinhardt Operasyonu'nun merkeziydi.
Lublin Gettosu'ndaki mahkumların önemli bir kısmı, yaklaşık 26 bin kişi, 17 Mart ve 11 Nisan 1942 tarihleri arasında Belzec imha kampına sürüldü, geri kalanı da Majdanek toplama kampına gönderildi.