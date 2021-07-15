Polonya'da üzerinde kurşun delikleri bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Nazi sığınağı bulundu

Polonya'nın Lublin kentinde, Nazi Almanyası tarafından ahşaptan yapılmış İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir sığınak, yer altına gömülü olarak bulundu. Söz konusu keşif, eski Giyim ve Kumaş Okulları Grubu'nun altında, yeni bir otopark inşaatı için çalışan inşaat işçileri tarafından yapıldı. Yaklaşık 80 yıllık bina, üç yer altı koridoru, beton duvarlar ve ahşap kirişlerle çevrili tavanları olan bir merdiven içeriyor.