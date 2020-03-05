Polonya’daki bir antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu

Buchenwald mağdurlarının bildrdiklerine göre, insan derisi; kitap ciltleri ve cüzdanlar da dahil olmak üzere günlük eşyaların üretimi için malzeme olarak kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu'nun (UNWCC) açıkladığına göre yalnızca1942 yılının Aralık ayında iki milyon Yahudi'nin katledildi.