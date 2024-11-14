Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı!

ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması Ukrayna savaşının ve Avrupa'nın geleceğinde belirsizliğe neden oldu. Artan tehditlere karşı Polonya, Rus baskısına yönelik inşa ettiği "Doğu Kalkanı" projesini hızlandırdı. Sınır boyunca inşa edilen yapının 640 kilometre uzunluğunda ve en az 200 metre derinliğinde olması bekleniyor. Zırhlı araçların hareketini durdurmak için kullanılan ve "ejderha dişleri" olarak adlandırılan sivri uçlu beton bloklar içerecek bariyer çok sayıda yüksek teknoloji ekipmanla donatılacak.

Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı! - 1

1,9 MİLYAR STERLİN DEĞERİNDE

Polonya, Ukrayna'daki savaşın yarattığı gerginlik nedeniyle NATO'nun doğu kanadını korumak amacıyla Rusya ve Belarus sınırları boyunca 1,9 milyar sterlinlik "Doğu Kalkanı" inşa etmeye başladı.

640 kilometre uzunluğundaki yapı, sınırı fiziksel olarak savunmak ve kontrol altında tutmak için inşa edilecek tanksavar tahkimatları, sığınaklar ve diğer engellerden oluşacak.

DÜNYA HABERLERİ

Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı! - 2

GELECEĞİN SAVAŞLARI DA MASADA

Yapay zeka destekli, erken tehdit tespitine yardımcı olan anti-drone sistemleri ve son teknoloji gözetleme teknolojileri, Polonya'yı güneydeki savaşın modern tehditlerinden de koruyacak.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kalkanın ayrıca "uzayda güvenlik" sağlamak amacıyla uydu sistemleri de içereceğini ve ülkeyi "geleceğin uzay savaşlarına" hazırlayacağını söyledi.

Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı! - 3

BATI İÇİN ARTAN TEHDİT

Tusk bu yılın başlarında yaptığı açıklamada 'Doğu Kalkanı'nın düşmandan gelebilecek potansiyel tehditleri savuşturmak üzere tasarlandığını belirtirken özellikle kuzeyde yer alan ve yoğun bir şekilde askerileştirilen Rus toprağı Kaliningrad'ın Batı için giderek artan bir tehdit oluşturduğunu öne sürmüştü.

Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı! - 4

200 METRE DERİNLİĞİ OLACAK

Hükümet tarafından verilen bilgilere göre, Polonya'nın savaş sonrası tarihindeki en önemli ulusal güvenlik yatırımı olabilecek programda görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı ve akustik izleme gibi modern gözetleme ekipmanları kullanılacak.

Çitler, hendekler ve mayın tarlalarından oluşacak çok katmanlı savunma hattının yaklaşık 200 metre derinliğinde olması bekleniyor.

Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı! - 5

DİKENLİ TELLER, EJDERHA DİŞLERİ, TANKSAVAR SİPERLER

Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı ilk bariyeri yüksek bir sınır çiti oluşturacak, ardından dikenli teller ve tanksavar siperleri gelecek.

Zırhlı araçların hareketini durdurmak için kullanılan ve "ejderha dişleri" olarak adlandırılan sivri uçlu beton bloklar da yollara konulacak.

Sınır savunmasının başarısız olması halinde sınır içindekileri korumak için ormanların içine sığınaklar ve yer altı sığınakları da gizlenecek.

Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı! - 6

2028 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

Artan göç baskısı Belarus ve Rusya'nın "hibrit savaş" taktiklerinden biri olarak değerlendirilirken, Batı medyasına göre, Polonya'nın yeni projesi bu taktiklere bir cevap niteliği taşıyor.

Polonya hükümeti, 2028 yılına kadar tamamlanması beklenen iddialı projenin caydırıcılığına çok güveniyor.

Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı! - 7

Ocak ayında Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'nin Avrupa'nın savunmasına verdiği desteğin azalması bekleniyor.

Yeni başkan Trump, Kiev'in en büyük destekçisi olan Biden yönetiminin aksine Ukrayna'daki savaşa bir an önce son verip bu mali yükten kurtulmak istiyor.

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