Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı!

DİKENLİ TELLER, EJDERHA DİŞLERİ, TANKSAVAR SİPERLER

Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı ilk bariyeri yüksek bir sınır çiti oluşturacak, ardından dikenli teller ve tanksavar siperleri gelecek.

Zırhlı araçların hareketini durdurmak için kullanılan ve "ejderha dişleri" olarak adlandırılan sivri uçlu beton bloklar da yollara konulacak.

Sınır savunmasının başarısız olması halinde sınır içindekileri korumak için ormanların içine sığınaklar ve yer altı sığınakları da gizlenecek.