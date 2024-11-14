Polonya'dan 640 kilometrelik Rus bariyeri: Doğu Kalkanı!
ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması Ukrayna savaşının ve Avrupa'nın geleceğinde belirsizliğe neden oldu. Artan tehditlere karşı Polonya, Rus baskısına yönelik inşa ettiği "Doğu Kalkanı" projesini hızlandırdı. Sınır boyunca inşa edilen yapının 640 kilometre uzunluğunda ve en az 200 metre derinliğinde olması bekleniyor. Zırhlı araçların hareketini durdurmak için kullanılan ve "ejderha dişleri" olarak adlandırılan sivri uçlu beton bloklar içerecek bariyer çok sayıda yüksek teknoloji ekipmanla donatılacak.
1,9 MİLYAR STERLİN DEĞERİNDE
Polonya, Ukrayna'daki savaşın yarattığı gerginlik nedeniyle NATO'nun doğu kanadını korumak amacıyla Rusya ve Belarus sınırları boyunca 1,9 milyar sterlinlik "Doğu Kalkanı" inşa etmeye başladı.
640 kilometre uzunluğundaki yapı, sınırı fiziksel olarak savunmak ve kontrol altında tutmak için inşa edilecek tanksavar tahkimatları, sığınaklar ve diğer engellerden oluşacak.