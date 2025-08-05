Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı

"TATİL DEĞİL, YOĞUN ASKERİ EĞİTİM"

Uluslararası güvenlik alanında yüksek lisans yapan 29 yaşındaki Michal Piekut, eğitimlerin zorluğu karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Kamuflaj boyalı yüzü ve üniformasıyla konuşan Piekut, kumluk arazide mühimmat sandığını sürükledikten sonra yorgunluktan ayakta zor durduğunu anlattı.

Genç adam o anları, “Bu bir tatil değil, yoğun bir askeri eğitim. Bunu başaramayacağımı sandım. Henüz bayılan olmadı ama gün daha yeni başladı.” ifadeleriyle anlattı.