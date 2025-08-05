Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı

Polonya’da yaz tatili yerini askeri disipline bıraktı. Savunma Bakanlığı’nın başlattığı “Orduyla Tatil” programına katılan 10 bin genç, 27 gün süren yoğun askeri eğitimden geçiyor.

Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı - 1

"ORDUYLA TATİL" PROGRAMI

Polonya Savunma Bakanlığı’nın başlattığı ve askerliği gençler arasında cazip hale getirmeyi amaçlayan “Orduyla Tatil” programına bu yaz yaklaşık 10 bin gönüllü katıldı.

Bir ay süren ve ücretli olan bu program, Polonya’nın yedek asker havuzunu genişletme çabasının bir parçası.

DÜNYA HABERLERİ

Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı - 2

18 YAŞINDAKİ GENÇLERE 27 GÜN EĞİTİM

Yaşı 18 ile 20 arasında değişen katılımcılar, orduya bağlı birliklerde 27 gün geçiriyor.

Bu sürenin sonunda bir rütbe veriliyor ve isterlerse yedek kadroya alınarak görevlerine devam edebiliyorlar.

Eğitim kapsamında atış talimleri, taktik dersleri, saha çalışmaları ve hava savunma eğitimi gibi yoğun faaliyetler yürütülüyor.

Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı - 3

"TATİL DEĞİL, YOĞUN ASKERİ EĞİTİM"

Uluslararası güvenlik alanında yüksek lisans yapan 29 yaşındaki Michal Piekut, eğitimlerin zorluğu karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Kamuflaj boyalı yüzü ve üniformasıyla konuşan Piekut, kumluk arazide mühimmat sandığını sürükledikten sonra yorgunluktan ayakta zor durduğunu anlattı.

Genç adam o anları, “Bu bir tatil değil, yoğun bir askeri eğitim. Bunu başaramayacağımı sandım. Henüz bayılan olmadı ama gün daha yeni başladı.” ifadeleriyle anlattı. 

Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı - 4

BİN 400 EURO MAAŞ VERİLİYOR

Teğmen Michal Gelej, programın gençler için “yazlık işlere güzel bir alternatif” olduğunu vurgularken, başarılı katılımcılara bin 400 euro ödeme yapıldığını belirtiyor.

Varşova Üniversitesi’nde okuyan 19 yaşındaki Goran Meredith ise, hem eğitimin yaz dönemine denk gelmesi hem de verilen ücret sayesinde programa katılabildiğini söylüyor.

Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı - 5

"UKRAYNA'DAN DERS ALMALIYIZ"

Rusya’nın işgalinin ardından Polonya, 2022’de yeni bir ulusal güvenlik yasası çıkararak asker sayısını artırma hedefini belirlemişti.

Aynı yıl gönüllü askerlik programını da güncelleyen hükümet, 2023 ve 2024’te toplam 90 bin aday toplamayı başardı.

Savunma Bakanlığı, “Orduyla Tatil” programının yanı sıra okullarda askeri eğitimler ve hafta sonu halk kampları da düzenleyerek sosyal medyada yoğun bir kampanya yürüttü.

Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı - 6

HEDEF YILDA 100 BİN YEDEK ASKER

Polonya Başbakanı Donald Tusk, mart ayında yaptığı açıklamada, 2027’ye kadar gönüllü askerî eğitim programlarının yıllık 100 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurmuştu.

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