Polonyalı gençlere yaz tatili yok: “Orduyla Tatil” programı
Polonya’da yaz tatili yerini askeri disipline bıraktı. Savunma Bakanlığı’nın başlattığı “Orduyla Tatil” programına katılan 10 bin genç, 27 gün süren yoğun askeri eğitimden geçiyor.
"ORDUYLA TATİL" PROGRAMI
Polonya Savunma Bakanlığı’nın başlattığı ve askerliği gençler arasında cazip hale getirmeyi amaçlayan “Orduyla Tatil” programına bu yaz yaklaşık 10 bin gönüllü katıldı.
Bir ay süren ve ücretli olan bu program, Polonya’nın yedek asker havuzunu genişletme çabasının bir parçası.