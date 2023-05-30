Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü tespit edilen üç kişinin kalıntısı bulundu. Yeni keşif, Pompei'nin tarihine ışık tutavak.

Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 1

İtalya Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pompei'de devam eden kazı çalışmalarında MS 79'da Vezüv'de meydana gelen büyük patlamada ölen üç kişinin kalıntısının bulunduğu, bunların antik kentte ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular olduğu belirtildi.

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Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 2

İKİ KADIN VE BİR ÇOCUĞA AİT

Söz konusu iskelet kalıntılarının, büyük patlamadan sonra katmanlar halinde lav, kül ve toprak tabakası altında kalan antik Pompei kentinde olay sırasında bir fırına sığınan iki kadın ile 3-4 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu kaydedildi.

Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 3

Arkeologların kazılarında ayrıca Pompei’de mitolojik sahneler içeren iki freskli duvar da buldukları aktarıldı.

Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 4

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile Pompei Antik Kenti Müdürü Gabriel Zuchtriegel, son buluntuların tespit edilmesine ilişkin yaptıkları açıklamada, kazı ekibini çalışmalarından ötürü takdir etti.

Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 5

Bakan Sangiuliano, "Bu kalıntıların bulunmasının sürmesi, Pompei’de ortaya çıkarılacak ne kadar çok şeyin olduğunu anlamamızı sağlıyor." dedi.

Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 6

Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, her yıl binlerce turistin İtalya'da ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 7
Pompei'de yeni keşif: Vezüv'deki büyük patlamada ölen kişilere ait kalıntılar bulundu - 8
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