Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı

Haberler - ntv.com.tr - AFP 09.11.2021 - 17:26
Çok iyi korunmuş olan odada üç ahşap yatak, amforalar, seramik testiler ve çömlek gibi çeşitli eşyalar bulundu.
İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, "Bu yeni önemli keşif, antik Pompeiilelerin, özellikle de toplumda hakkında henüz çok az şey bilinen bu sınıfın, günlük yaşamına dair anlayışımızı zenginleştiriyor” diye konuştu.
Bununla birlikte, Roma hukukuna göre köleler mal olarak kabul ediliyordu ve tüzel kişilikleri yoktu.
"Köle odası", bu yılın başlarında, antik Pompeii surlarının yaklaşık 700 metre kuzeyindeki Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında, bulundu.
Arkeologlar, yatakların üzerinde, atların koşum takımı olabilecek metal ve kumaş nesneler içeren ahşap bir sandık keşfetti.
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yataklardan ikisi 1,7 metre uzunluğunda, üçüncüsü ise yalnızca 1,4 metre) uzunluğundaydı, bu da odanın küçük bir köle ailesi tarafından kullanılmış olabileceğini gösteriyor.
Diğer taraftan küçük bir penceresi bulunan Yüksekte küçük bir penceresi olan 15 metrekarelik odanın,, köşelere sıkıştırılmış sekiz amfora ile aynı zamanda bir depolama alanı olarak da kullanıldığı aktarıldı.
Pompeii, İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Campania'da, Napoli şehri yakınlarında yer alıyor. Antik Rona kenti hala kısmen gömülü olarak bulunuyor.
Kentin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altına gömülerek yok olduğu biliniyor.
Vezüv'ün patlamasının ardından yaklaşık bin 700 yıl boyunca kayıp durumda olan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi.
O zamandan beri yapılan kazılar, şehre ait pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkararak Roma İmparatorluğu'nun kentlerindeki yaşama ait bilgilere ulaşılmasını sağladı.
Pompeii günümüzde UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer aıyor ve İtalya'nın en popüler turistik merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.