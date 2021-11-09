Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı

İtalya'daki antik Roma kenti Pompeii yakınlarında önemli bir keşif yapıldı. Arkeologlar, içerisinde yataklar ve çeşitli eşyaların bulunduğu bir köle odasını ortaya çıkardı. Bilim insanları, yaklaşık 2 bin yıl öne toprağa gömülen odanın tarihin en az bilinen köle sınıfının yaşamını aydınlatan bilgileri açığa çıkardığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 09.11.2021 - 17:26

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 1

’da arkeologlar, volkanik bir patlamayla tarihe gömülen antik kenti Pompeii’nin hemen dışında bir köle odası ortaya çıkardı. 

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 2

AMFORA VE SERAMİK TESTİLER BULUNDU

Çok iyi korunmuş olan odada üç ahşap yatak, amforalar, seramik testiler ve çömlek gibi çeşitli eşyalar bulundu. 

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 3

TARİHİN EN AZ BİLİNEN İNSANLARININ HAYATINI AÇIĞA ÇIKARDI

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, "Bu yeni önemli keşif, antik Pompeiilelerin, özellikle de toplumda hakkında henüz çok az şey bilinen bu sınıfın, günlük yaşamına dair anlayışımızı zenginleştiriyor” diye konuştu.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 4

KÖLELER MAL OLARAK KABUL EDİLİYORDU

Bununla birlikte, Roma hukukuna göre köleler mal olarak kabul ediliyordu ve tüzel kişilikleri yoktu.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 5

"Köle odası", bu yılın başlarında, antik Pompeii surlarının yaklaşık 700 metre kuzeyindeki Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında, bulundu. 

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 6

Arkeologlar, yatakların üzerinde, atların koşum takımı olabilecek metal ve kumaş nesneler içeren ahşap bir sandık keşfetti. 

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 7

ÜÇ KİŞİLİK BİR AİLE TARAFINDAN KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

İtalya Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yataklardan ikisi 1,7 metre uzunluğunda, üçüncüsü ise yalnızca 1,4 metre) uzunluğundaydı, bu da odanın küçük bir köle ailesi tarafından kullanılmış olabileceğini gösteriyor.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 8

Diğer taraftan küçük bir penceresi bulunan Yüksekte küçük bir penceresi olan 15 metrekarelik odanın,, köşelere sıkıştırılmış sekiz amfora ile aynı zamanda bir depolama alanı olarak da kullanıldığı aktarıldı.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 9

POMPEİİ HAKKINDA

Pompeii, İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Campania'da, Napoli şehri yakınlarında yer alıyor. Antik Rona kenti hala kısmen gömülü olarak bulunuyor. 

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 10

Kentin, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altına gömülerek yok olduğu biliniyor.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 11

Vezüv'ün patlamasının ardından yaklaşık bin 700 yıl boyunca kayıp durumda olan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 12

O zamandan beri yapılan kazılar, şehre ait pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkararak Roma İmparatorluğu'nun kentlerindeki yaşama ait bilgilere ulaşılmasını sağladı.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 13

Pompeii günümüzde UNESCO'nun Miras Listesi'nde yer aıyor ve  İtalya'nın en popüler turistik merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Pompeii’de Romalı kölelere ait bir oda ortaya çıkarıldı: Tarihin en az bilinen toplumsal sınıfı - 14

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER