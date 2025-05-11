Popüler takviye konusunda uyarı: Kalp ve böbreklerde hasara yol açabilir
Son zamanlarda vitamin eksikliğini gidermek için takviye kullanımları oldukça yaygınlaştır. Ancak bilinçsiz takviye kullanımı sağlığınız için ciddi riskle oluşturabilir. Uzmanlar aşırı dozda D vitamini almanın kalp ve böbreklerde ciddi hasara yol açabileceğini belirterek bilinçsiz takviye kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Daily Mail'de yer alan habere göre; bir pratisyen hekim, D vitamini kullanmayı planlayanlara önemli uyarılarda bulundu. Dr. Asif Ahmed, aşırı dozda D vitamini almanın kalp ve böbreklerde ciddi hasara yol açabileceğini belirterek, takviye öncesinde mutlaka kan testi yapılması gerektiğini söyledi.