Popüler takviye konusunda uyarı: Kalp ve böbreklerde hasara yol açabilir

DOĞAL KAYNAKLAR HER ZAMAN İLK TERCİH OLMALI

D vitamini seviyelerini artırmak için takviyeler yardımcı olabilse de, uzmanlar sağlıklı bir diyet ve yeterli güneş ışığına maruz kalmanın en etkili ve güvenli yöntemler olduğunu vurguluyor.

Daha önce NHS cerrahı Dr. Karan Rajan da, D vitamini takviyesi alırken K2 vitamini içeren ürünlerin tercih edilmesini, bunun kalsiyumun damarlar yerine kemiklere yönlendirilmesine yardımcı olacağını belirtmişti.





