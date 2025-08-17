Popüler turizm noktasında ölümcül hastalık uyarısı
İspanya'nın Katalonya bölgesinde, hayvan saldırılarının yüzde 21'inin hastalık bulaştırma riski taşıması üzerine yetkililer halkı uyardı.
Mirror'da yer alan habere göre, bölge halkına yarasalarla her türlü temastan kesinlikle kaçınılması gerektiği çağrısında bulunuldu.
Yarasalar, Katalonya’da kuduzun başlıca taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Kuduz, enfekte bir hayvanın ısırması, tırmalaması ya da göz, burun ve ağız gibi mukoza bölgelerine temas etmesiyle bulaşabiliyor.