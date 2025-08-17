Popüler turizm noktasında ölümcül hastalık uyarısı

Sağlık yetkilileri, kuduz riski taşıyan bir hayvan tarafından saldırıya uğrayan kişilere genellikle kuduz aşısı uygulandığını ve belirli bir aşı takvimiyle tedavi sürecinin takip edildiğini bildirdi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, hayvan saldırılarının en yoğun yaşandığı aylar haziran, temmuz ve ağustos olarak belirlendi. Vakaların büyük çoğunluğu turistik geziler sırasında, sokakta ya da ev ortamında gerçekleşti.



