Popüler turizm noktasında ölümcül hastalık uyarısı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde, hayvan saldırılarının yüzde 21'inin hastalık bulaştırma riski taşıması üzerine yetkililer halkı uyardı.

Mirror'da yer alan habere göre, bölge halkına yarasalarla her türlü temastan kesinlikle kaçınılması gerektiği çağrısında bulunuldu.

Yarasalar, Katalonya’da kuduzun başlıca taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Kuduz, enfekte bir hayvanın ısırması, tırmalaması ya da göz, burun ve ağız gibi mukoza bölgelerine temas etmesiyle bulaşabiliyor.

Yalnızca Katalonya’da değil, başka herhangi bir bölgede de riskli bir hayvanın ısırması, tırmalaması ya da yalaması durumunda yaranın derhal sabun ve suyla yıkanması, ardından en yakın sağlık merkezine başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

2025 yılı 1 Ocak-29 Temmuz tarihleri arasında Katalonya'da toplam 88 hayvan saldırısı bildirildi. Vakaların 22’si yarasalarla ilgili olurken, bu sayı önceki yıllarla benzerlik gösterdi. Ancak bu yıl, kuduz riski nedeniyle tıbbi müdahale gerektiren vakaların oranı ciddi şekilde arttı. Bildirilen vakaların yüzde 63’ü kuduz şüphesiyle sağlık hizmetine başvurulmasını gerektirdi.


Sağlık yetkilileri, kuduz riski taşıyan bir hayvan tarafından saldırıya uğrayan kişilere genellikle kuduz aşısı uygulandığını ve belirli bir aşı takvimiyle tedavi sürecinin takip edildiğini bildirdi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, hayvan saldırılarının en yoğun yaşandığı aylar haziran, temmuz ve ağustos olarak belirlendi. Vakaların büyük çoğunluğu turistik geziler sırasında, sokakta ya da ev ortamında gerçekleşti.

Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS); Asya, Afrika, Orta ve Güney Amerika gibi kuduzun yaygın olduğu bölgelere seyahat edecek kişilere dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı. 

