Popüler vitamin takviyesi, 16 kişiyi hastanelik etti

İspanya’nın doğu kıyısında yer alan Balear Adaları’nda, hatalı D vitamini takviyesi kullanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kişilere, vücutta fazla D vitamini birikmesi sonucu ortaya çıkan hipervitaminoz D teşhisi kondu. Bu durum, kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesine yol açarak böbrek hasarı ve kemik yoğunluğunda azalma gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Yetkililer, ilk tespit edilen vakalarda karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler görüldüğünü açıkladı. Ancak bu rahatsızlık; kabızlık, dehidrasyon, yorgunluk, zihinsel bulanıklık, kas zayıflığı, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi başka semptomlarla da kendini gösterebiliyor.

Yapılan tıbbi incelemelerde bazı hastalarda akut böbrek yetmezliği saptandı. Bu durumun hayati risk taşıması üzerine soruşturma başlatıldı.

Uzmanlar, hastaların internet üzerinden satın aldıkları kusurlu multivitaminler nedeniyle hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Takviyeler sadece klinik olarak gerekli görüldüğünde reçete edilmelidir. Tavsiye edilen dozların üzerindeki bilinçsiz kullanım, sağlık açısından risklidir ve tıbbi gözetim olmadan önerilmemektedir.”

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ilkbahar ve yaz aylarında çoğu insanın ihtiyacı olan D vitaminini güneş ışığından karşılayabileceğini belirtiyor. 

