Popüler vitamin takviyesi, 16 kişiyi hastanelik etti

Hastaneye kaldırılan kişilere, vücutta fazla D vitamini birikmesi sonucu ortaya çıkan hipervitaminoz D teşhisi kondu. Bu durum, kandaki kalsiyum seviyesinin yükselmesine yol açarak böbrek hasarı ve kemik yoğunluğunda azalma gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Yetkililer, ilk tespit edilen vakalarda karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler görüldüğünü açıkladı. Ancak bu rahatsızlık; kabızlık, dehidrasyon, yorgunluk, zihinsel bulanıklık, kas zayıflığı, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi başka semptomlarla da kendini gösterebiliyor.