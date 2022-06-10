Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 10:11
1931 yılında kayıtların tutulmaya başladığı günden bu yana tarihinin en sıcak Mayıs ayını yaşayan ülkede geçtiğimiz ay mevsim normallerinin ortalama 3 santigrat derece üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.
Ülkenin hava durumu servisi (IPMA) yaptığı açıklamada, Portekiz'in neredeyse tamamının Mayıs ayının sonunda şiddetli kuraklık içinde olduğunu söyledi.
IPMA aylık iklim raporunda, geçen ayın 1931'den bu yana ülkede kaydedilen en sıcak Mayıs olduğunu söyledi.
Ortalama sıcaklığın 19 santigrat derece olduğunu belirten IPMA, aynı zamanda, 9 milimetrenin biraz altındaki ortalama Mayıs yağışının normalde beklenen yağışın sadece yüzde 13'ü olduğunu vurguladı.
IPMA, halihazırda Portekiz'in yüzde 97'sini kapsayan "şiddetli kuraklık" altındaki alanların sayısında "çok önemli bir artış" kaydedildiğini aktardı.