Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı

Batı Avrupa ülkesi Portekiz’in kayıtların tutulmaya başladığı günden bu yana tespit edilen en sıcak ve kurak Mayıs ayını yaşadığı belirtildi. Sıcaklıkların geçtiğimiz ay ülke ortalamasının 3 santigrat derece üzerinde olduğunu tespit eden ülkenin hava durumu servisi (IPMA), yağışların ise beklenenin yüzde 13’ünde kaldığı aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 10:11

Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı - 1

’nın en batısında yer alan , yüksek sıcaklık ve şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı - 2

1931 yılında kayıtların tutulmaya başladığı günden bu yana tarihinin en sıcak Mayıs ayını yaşayan ülkede geçtiğimiz ay mevsim normallerinin ortalama 3 santigrat derece üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı - 3

Ülkenin hava durumu servisi (IPMA) yaptığı açıklamada, Portekiz'in neredeyse tamamının Mayıs ayının sonunda şiddetli kuraklık içinde olduğunu söyledi.

Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı - 4

IPMA aylık iklim raporunda, geçen ayın 1931'den bu yana ülkede kaydedilen en sıcak Mayıs olduğunu söyledi.

Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı - 5

Ortalama sıcaklığın 19 santigrat derece olduğunu belirten IPMA, aynı zamanda, 9 milimetrenin biraz altındaki ortalama Mayıs yağışının normalde beklenen yağışın sadece yüzde 13'ü olduğunu vurguladı.

Portekiz 91 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadı - 6

IPMA, halihazırda Portekiz'in yüzde 97'sini kapsayan "şiddetli kuraklık" altındaki alanların sayısında "çok önemli bir artış" kaydedildiğini aktardı.

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