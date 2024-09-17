Portekiz yangınlarla boğuşuyor: 7 kişi öldü, 62 bin hektar kül oldu
Portekiz’deki orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yangınlar, Aveiro bölgesindeki üç farklı noktada kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sivil Koruma Kurumuna göre yangınlar şu ana kadar 62 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Hükümet, son günlerde yangınlardan etkilenen tüm belediyelerde olağanüstü hal ilan etti.
Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes, yangın sırasında üç itfaiyecinin araçlarının alevler arasında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu olay, Viseu bölgesindeki Nelas kasabasında meydana geldi.
Ayrıca, Albergaria-a-Velha bölgesinde çalışan 28 yaşındaki bir ormancı, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Hafta sonundan bu yana devam eden yangınlar giderek şiddetini artırırken, 33'ü itfaiyeci olmak üzere en az 40 kişi yaralandı.