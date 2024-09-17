Portekiz yangınlarla boğuşuyor: 7 kişi öldü, 62 bin hektar kül oldu

Yangın söndürme çalışmaları, 3 bin 700'den fazla itfaiyeci, binden fazla araç ve yaklaşık 20 uçakla sürdürülüyor.

Pazar gününden bu yana Portekiz anakarasında 62 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Devam eden krize yanıt olarak hükümet, son günlerde yangınlardan etkilenen tüm belediyelerde olağanüstü hal ilan etti.