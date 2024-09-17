Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Portekiz'in kuzey bölgelerinde orman yangınları devam ediyor. 107 noktada aktif olan yangınlarda ölenlerin sayısının 4'e çıktığı, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Portekiz hükümeti, mücadele ettiği orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istedi.

Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 1

19 EYLÜL'E UZATILDI

Portekiz hükümeti, Porto kentinin güneyindeki Aveiro bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarına karşı 15 Eylül'de açıkladığı alarm durumunu 19 Eylül gece yarısına kadar uzattı.

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Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 2

107 NOKTADA AKTİF

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu ile yerel yönetim yetkililerinden basına verilen bilgilerde, ülke genelinde 107 noktada yangınların aktif olduğu, çok zor bir durumla mücadele edildiği belirtildi.

Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 3

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Yangından dolayı dün 3 olan ölü sayısının 4'e çıktığı, yaralanan 40 kişiden 33'ünün de itfaiyeci olduğu açıklandı.

Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 4

Gönüllülerle birlikte 3 binden fazla kişinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, karadan 880 araç ve havadan 19 uçağın destek verdiği duyuruldu.

Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 5

Portekiz'in AB'den yardım çağrısı sonrasında İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan bu ülkeye yangın söndürme uçakları göndermişti.

Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 6

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YARDIM TALEBİ

Portekiz hükümet yetkilileri, gerek mevcut orman yangınları gerekse kırsal alanda yangın riskinin çok yüksek olmasından dolayı ülke genelinde alarma geçilmesinden sonra AB'den yardım talep edildiğini açıkladı. Yetkililer, Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini bildirdi.

Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 7
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 8
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 9
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 10
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 11
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 12
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 13
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 14
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 15
Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı - 16
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