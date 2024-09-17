Portekiz'de 107 noktada orman yangını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı
Portekiz'in kuzey bölgelerinde orman yangınları devam ediyor. 107 noktada aktif olan yangınlarda ölenlerin sayısının 4'e çıktığı, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Portekiz hükümeti, mücadele ettiği orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istedi.
19 EYLÜL'E UZATILDI
Portekiz hükümeti, Porto kentinin güneyindeki Aveiro bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarına karşı 15 Eylül'de açıkladığı alarm durumunu 19 Eylül gece yarısına kadar uzattı.