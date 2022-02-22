Portekiz'de iklim krizi: Kuraklık arttı, yağışlar normalin yüzde 7'sine düştü

Ülkede bu yıla benzer en son kuraklıkların 2005, 2012 ve 2017 yıllarında gerçekleştiği belirtilirken, bilim insanları, Portekiz'in yüzyılın sonuna kadar yıllık ortalama yağışta yüzde 20 ila 40'lık bir düşüş göreceğini tahmin ediyor.