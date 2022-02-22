Portekiz'de iklim krizi: Kuraklık arttı, yağışlar normalin yüzde 7'sine düştü

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 14:18 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 14:53
Batı Avrupa ülkesi Portekiz’de iklim krizinin etkileri derinleşiyor.
Ülkede, küresel ısınma nedeniyle kuraklık her geçen gün derinleşirken, yağışların normal şartların ortalama yüzde 7’sine kadar azaldığı belirtildi.
Portekiz Ulusal Hava Ajansı (IPMA), ülkenin yüzde 91'inin "şiddetli" veya "aşırı" kuraklık koşullarıyla mücadele ettiğini açıkladı.
IPMA, 1-15 Şubat tarihleri arasında yağışın 30 yıllık ortalamanın sadece yüzde 7'si olduğunu vurguladı.
Portekiz’de ayın geri kalanında önemli bir yağış beklenmediği bildirilirken, sıcaklıkların normalin üzerinde kalacağı ve kuraklığın daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor.
Portekiz hükümeti, kamu tüketimi için su tasarrufu sağlamak amacıyla hidroelektrik enerji üretimi için rezervuarların kullanımını kısıtlarken, ülkenin önemli gelir kaynaklarından tarım derinden etkilendi.
Ülkede, çiftçiler, hayvanları için ot eksikliği nedeniyle mali yardım talebinde bulundu.
IPMA bilim insanları ise, Portekiz'de kuraklık dönemlerinin olağan dışı olmadığını, ancak ülkenin son 20-30 yılda kuraklığın sıklığında bir artışa tanık olduğunu sözlerine ekledi.
Ülkede bu yıla benzer en son kuraklıkların 2005, 2012 ve 2017 yıllarında gerçekleştiği belirtilirken, bilim insanları, Portekiz'in yüzyılın sonuna kadar yıllık ortalama yağışta yüzde 20 ila 40'lık bir düşüş göreceğini tahmin ediyor.