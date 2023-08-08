Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye
Avrupa üçüncü bir sıcak hava dalgası ile mücadele ederken, Portekiz'de sıcaklar 45 derecenin üzerine çıktı. Ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Ülkenin turistik merkezlerine ilerleyen yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.
40 dereceyi aşan sıcaklıkların bu hafta İber yarımadasının büyük bölümünü vurması bekleniyor. Portekiz'de dün Santarém kentinde kaydedilen 46.4 derece sıcaklık ise şu ana kadar bölgede kaydedilen yılın en yüksek sıcaklığı oldu.