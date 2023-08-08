Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye

Bununla birlikte, Odemira yakınlarındaki yangın cumartesi günü başladı ve şiddetli rüzgarlarla Portekiz'in merkezi turizm bölgesi olan Algarve'nin tepelik iç kesimlerine doğru güneye sürüklendi. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin 700 hektarlık bir alanı tahrip eden yangında toplam 19 köy, dört turistik konaklama tesisi ve bir kamp alanı tahliye edildi.