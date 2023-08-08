Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye

Avrupa üçüncü bir sıcak hava dalgası ile mücadele ederken, Portekiz'de sıcaklar 45 derecenin üzerine çıktı. Ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Ülkenin turistik merkezlerine ilerleyen yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 1

40 dereceyi  aşan sıcaklıkların bu hafta İber yarımadasının büyük bölümünü vurması bekleniyor. Portekiz'de dün Santarém kentinde kaydedilen 46.4 derece sıcaklık ise şu ana kadar bölgede kaydedilen yılın en yüksek sıcaklığı oldu.

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Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 2

Portekiz'deki itfaiyeciler, yükselen sıcaklıkların ortasında binlerce hektarı saran orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 3

9 İTFAİYECİ YARALANDI

Dün gece boyunca Odemira kasabası yakınlarındaki bir yangına yaklaşık 800 personel müdahale etti ve bin 400'den fazla kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Yangınlarla mücadele eden en az 9 itfaiyeci yaralandı.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 4

Bununla birlikte, Odemira yakınlarındaki yangın cumartesi günü başladı ve şiddetli rüzgarlarla Portekiz'in merkezi turizm bölgesi olan Algarve'nin tepelik iç kesimlerine doğru güneye sürüklendi. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin 700 hektarlık bir alanı tahrip eden yangında toplam 19 köy, dört turistik konaklama tesisi ve bir kamp alanı tahliye edildi.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 5

Kasabanın belediye başkanı Helder Guerreiro durumun "Zor ve karmaşık" olduğunu söyledi.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 6

Ülkenin merkezinde, diğer önemli yangınlar Lizbon ve Porto arasındaki A1'in bazı kısımları da dahil olmak üzere otoyolun çeşitli bölümlerinin kapatılmasına neden oldu.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 7

İki bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını desteklemek üzere 16 su bombardıman uçağı görevlendirildi. Yetkililer,  Portekiz'de 120'den fazla belediyeyi azami yangın riski altında ilan etti.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 8

İspanya'da güneybatı sahil kentleri Cadiz ve Huelva yakınlarında ve kuzey Katalonya bölgesinde çıkan yangınlar hafta sonu toplam bin hektardan fazla alanı kül etti. 

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 9

ÜÇÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI

Diğer taraftan, bu haftaki sıcak hava dalgası, bu yaz İber yarımadasını vuran üçüncü sıcak hava dalgası olacak.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 10

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'ndan Ruben del Campo Reuters'e yaptığı açıklamada, bu sıcak hava dalgasının Kuzey Afrika'dan gelen büyük bir sıcak ve kuru hava kütlesinden kaynaklandığını ve Temmuz ayında yaşanan iki sıcak hava dalgasından "genellikle daha yoğun, daha yaygın ve biraz daha uzun süreli" olacağını söyledi.

Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 11
Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 12
Portekiz'de orman yangınları turistik bölgelere ulaştı: Binlerce kişiye tahliye - 13
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