Portekiz'de yangın felaketi: 7 ölü, 40 yaralı

Portekiz’deki orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yangınlar, Aveiro bölgesindeki üç farklı noktada kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sivil Koruma Kurumuna göre yangınlar şu ana kadar 10 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Portekiz'de yangın felaketi: 7 ölü, 40 yaralı - 1

Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes, yangın sırasında üç itfaiyecinin araçlarının alevler arasında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu olay, Viseu bölgesindeki Nelas kasabasında meydana geldi. Ayrıca, Albergaria-a-Velha bölgesinde çalışan 28 yaşındaki bir ormancı, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Hafta sonundan bu yana devam eden yangınlar giderek şiddetini artırırken, 33'ü itfaiyeci olmak üzere en az 40 kişi yaralandı.

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Portekiz'de yangın felaketi: 7 ölü, 40 yaralı - 2

Yangın söndürme çalışmaları, 3 bin 700'den fazla itfaiyeci, binden fazla araç ve yaklaşık 20 uçakla sürdürülüyor.

Portekiz'de yangın felaketi: 7 ölü, 40 yaralı - 3

Avrupa Birliği’nden Destek Portekiz yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla Avrupa Birliği'nin sivil koruma mekanizmasını devreye soktu ve 8 ilave yangın söndürme uçağı talep etti. İspanya, dün iki Canadair uçağı gönderirken, Fransa, İtalya ve Yunanistan’dan da uçakların ulaşması bekleniyor.

Portekiz'de yangın felaketi: 7 ölü, 40 yaralı - 4

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, dün akşam yaptığı açıklamada, yangının önümüzdeki günlerde daha zorlayıcı olacağını belirterek tüm resmi görüşmelerini iptal etti.

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