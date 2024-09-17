Portekiz'de yangın felaketi: 7 ölü, 40 yaralı

Sivil Koruma Kurumu Müdürü Andre Fernandes, yangın sırasında üç itfaiyecinin araçlarının alevler arasında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu olay, Viseu bölgesindeki Nelas kasabasında meydana geldi. Ayrıca, Albergaria-a-Velha bölgesinde çalışan 28 yaşındaki bir ormancı, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Hafta sonundan bu yana devam eden yangınlar giderek şiddetini artırırken, 33'ü itfaiyeci olmak üzere en az 40 kişi yaralandı.