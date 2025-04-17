Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor

HALKTAN "FESİH" ÇAĞRISI

José Luis Richardson isimli bir Porto Rikolu, “Bu, neden tatillerde oluyor?” diye sordu. Porto Rikolular, elektrik kesintisi sürerken, elektrik üretiminden ve dağıtımından sorumlu Luma Enerji ve Genera PR şirketleri ile olan sözleşmelerin feshedilmesini istedi. Porto Riko Valisi González de bu çağrıları dikkate alacaklarını, bunda herhangi bir şüphe olmadığını söyledi.