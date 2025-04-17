Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor

Porto Riko’daki elektrik kesintisi sebebiyle yüz binlerce kişi elektriksiz ve susuz kaldı. Bazı yerlere elektrik sağlanırken, çoğu yerde kesintiler sürüyor.

Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor - 1

Karayipler’deki Porto Riko’da çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve tüm adada etkili olan elektrik kesintilerinin büyük oranda devam ettiği açıklandı. Yaşanan kesintiler sebebiyle ada karanlığa gömülürken, kesintiden uluslararası havalimanı, çok sayıda hastane ve Paskalya Bayramı dolayısıyla dolu olan otelleri de olumsuz etkilendi.

DÜNYA HABERLERİ

Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor - 2

1,4 MİLYON ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

CBS News haber sitesinin aktardığına göre, yaklaşık 3 milyon nüfuslu Porto Riko’da dün 1,4 milyon abone elektriksiz, 328 bin abone ise susuz kaldı. Yaklaşık 175 bin aboneye dün gün bitmeden yeniden elektrik verilmeye başlandığı belirtildi. Yetkililer, kesintiden sonraki 48 ila 72 saat arasında elektrik kesintilerinin yüzde 90 oranında giderilmesinin beklendiğini açıkladı. 

Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor - 3

"BU ÖLÇEKTE BİR SORUN UTANÇ VERİCİ"

ABD’ye bağlı, iç işlerinde özerk bir bölge olan Porto Riko’da yaşananlara dair konuşan Vali Jenniffer González, “Bu ölçekte bir sorun yaşamamız Porto Riko halkı için bir utanç” dedi. Bu, son dört ay içinde Port Riko’da ada çapında yaşanan ikinci elektrik kesintisi oldu. Kesinti sebebiyle trafik aksarken, yüzlerce işyeri de iş yapamayarak kapalı kaldı.

Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor - 4

HALKTAN "FESİH" ÇAĞRISI

José Luis Richardson isimli bir Porto Rikolu, “Bu, neden tatillerde oluyor?” diye sordu. Porto Rikolular, elektrik kesintisi sürerken, elektrik üretiminden ve dağıtımından sorumlu Luma Enerji ve Genera PR şirketleri ile olan sözleşmelerin feshedilmesini istedi. Porto Riko Valisi González de bu çağrıları dikkate alacaklarını, bunda herhangi bir şüphe olmadığını söyledi.

Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor - 5

KESİNTİNİN GÜNLÜK MALİYETİ 230 MİLYON DOLAR

González’in verdiği bilgilere göre, bu boyuttaki bir elektrik kesintisinin Porto Riko’ya günlük maliyeti tahminen 230 milyon dolar seviyesinde. KOBİ’leri temsil eden Birleşik Perakende Merkezi Başkanı Ramón C. Barquín III de konuya ilişkin değerlendirmesinde, devam eden kesintilerin Porto Riko’nun acilen ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde potansiyel yatırımcıları kaçırabileceği uyarısında bulundu. 

Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor - 6

YAŞLI VE HASTALARA YARDIM GÖNDERİLDİ

Yaşanan kesinti, yaşlıların durumuyla ilgili de endişe yarattı. Canóvanas Belediye Başkanı, yatalak kişilere ve elektronik tıbbi cihazlara bağlı kişilere yardım etmek için ekipler görevlendirdi. Vega Alta Belediye Başkanı da bu tür cihazlara bağlı kişilere elektrik sağlayan bir merkezin kapılarını açtı. Elektrik kesintilerinin neden yaşandığı ise halen araştırılıyor. 

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