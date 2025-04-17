Porto Riko karanlığa gömüldü: Elektrik kesintileri sürüyor
Porto Riko’daki elektrik kesintisi sebebiyle yüz binlerce kişi elektriksiz ve susuz kaldı. Bazı yerlere elektrik sağlanırken, çoğu yerde kesintiler sürüyor.
Karayipler’deki Porto Riko’da çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve tüm adada etkili olan elektrik kesintilerinin büyük oranda devam ettiği açıklandı. Yaşanan kesintiler sebebiyle ada karanlığa gömülürken, kesintiden uluslararası havalimanı, çok sayıda hastane ve Paskalya Bayramı dolayısıyla dolu olan otelleri de olumsuz etkilendi.