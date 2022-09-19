Porto Riko'yu kasırga vurdu

Porto Riko'nun güneybatı kıyısını Fiona Kasırgası vurdu. Kasırga nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken, adanın tamamında elektrikler kesildi.

Haberler - NTV Haber 19.09.2022 - 12:19

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Denizi'nin doğusunda yer alan Porto Riko'yu vuran Fiona kasırgasında 140 km hızı bulan rüzgarlar, elektirik şebekesine zarar verdi, 3 milyonu aşkın kişi elektiriksiz kaldı.

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Elektiriğin yeniden verilmesinin birkaç günü bulacağı belirtildi.

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Yağışlarsa sele neden oldu. Adanın orta kesiminde bulunan Utuado'da sel suyuna dayanamayn bir köprü sürüklendi.

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Limanlar kapatıldı tüm uçuşlar iptal edildi. Kasırga nedeniyle ada tarihinin en şiddetli yağışı bekleniyor.

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Porto Riko'yu kasırga vurdu - 6
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 7
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Porto Riko'yu kasırga vurdu - 9
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 10
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 11
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 12
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 13
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 14
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 15
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 16
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 17
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 18
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 19
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 20
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 21
Porto Riko'yu kasırga vurdu - 22
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