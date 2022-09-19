Porto Riko'yu kasırga vurdu

Haberler - NTV Haber 19.09.2022 - 12:19
Karayipler Denizi'nin doğusunda yer alan Porto Riko'yu vuran Fiona kasırgasında 140 km hızı bulan rüzgarlar, elektirik şebekesine zarar verdi, 3 milyonu aşkın kişi elektiriksiz kaldı.
Elektiriğin yeniden verilmesinin birkaç günü bulacağı belirtildi.
Yağışlarsa sele neden oldu. Adanın orta kesiminde bulunan Utuado'da sel suyuna dayanamayn bir köprü sürüklendi.
Limanlar kapatıldı tüm uçuşlar iptal edildi. Kasırga nedeniyle ada tarihinin en şiddetli yağışı bekleniyor.