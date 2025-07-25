Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor?

11. yüzyılda inşa edilen bu antik yapı, Kamboçya’nın 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil ettirmeye çalışmasıyla birlikte, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Bu gelişme Tayland’da geniş çaplı protestolara neden oldu. Uluslararası Adalet Divanı, 2013'te kararını kesinleştirerek Preah Vihear Tapınağı'nın Kamboçya'ya ait olduğuna hükmetti.



Aradan geçen yıllarda, iki ülke arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı; hem askerler hem de siviller bu gerginliğin kurbanı oldu. Gerilim son olarak 2025’in Mayıs ayında yeniden tırmandı. Yaşanan silahlı bir çatışmada bir Kamboçya askerinin hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerini son yılların en gergin noktasına taşıdı.





