Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor?
Tayland ile Kamboçya arasında 19. yüzyıldan bu yana devam eden Preah Vihear Tapınağı çevresindeki sınır anlaşmazlığı, yeniden sıcak bir çatışmaya dönüştü. Her iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, sınır hattında askeri hareketlilik dikkat çekici biçimde arttı. Bölgedeki tansiyon, 2013 Uluslararası Adalet Divanı kararından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor?
Tayland ile Kamboçya arasında iki ülkenin de hak iddia ettiği ve zaman zaman askeri hareketliliğe sahne olan sınır hattında yeniden hareketlilik yaşanıyor. Çatışma, 24 Temmuz Perşembe sabah saatlerinde iki tarafın karşılıklı ateş açmasıyla başladı. Tayland'ın, 6 "F-16" ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef almasıyla gerginlik iyice tırmandı. Tayland-Kamboçya sınırında taraflar arasındaki gerginliğin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor. Çatışmaların durması için çok sayıda ülke çağrıda bulundu.