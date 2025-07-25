Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor?

Tayland ile Kamboçya arasında 19. yüzyıldan bu yana devam eden Preah Vihear Tapınağı çevresindeki sınır anlaşmazlığı, yeniden sıcak bir çatışmaya dönüştü. Her iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, sınır hattında askeri hareketlilik dikkat çekici biçimde arttı. Bölgedeki tansiyon, 2013 Uluslararası Adalet Divanı kararından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor?

Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor? - 1

Tayland ile Kamboçya arasında iki ülkenin de hak iddia ettiği ve zaman zaman askeri hareketliliğe sahne olan sınır hattında yeniden hareketlilik yaşanıyor. Çatışma, 24 Temmuz Perşembe sabah saatlerinde iki tarafın karşılıklı ateş açmasıyla başladı. Tayland'ın, 6 "F-16" ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef almasıyla gerginlik iyice tırmandı. Tayland-Kamboçya sınırında taraflar arasındaki gerginliğin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor. Çatışmaların durması için çok sayıda ülke çağrıda bulundu.

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Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor? - 2

TAYLAND KAMBOÇYA ÇATIŞMASI NEDEN, NASIL ÇIKTI?

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmazlığı, köklerini 19. yüzyıla, Fransız sömürge yönetiminin Kamboçya’yı işgal ettiği döneme dayandırıyor. Bu süreçte iki ülkenin sınırlarının belirlenmesi, bugün hala süregelen ihtilafların temelini oluşturdu.

Tarihi Preah Vihear Tapınağı, krizin merkezinde yer alıyor. Preah Vihear, Tayland-Kamboçya sınırında, sarp bir uçurumun tepesinde yer alır. Khmer İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Kamboçya topraklarına daha yakın görünse de, Tayland tarafındaki platodan erişim daha kolaydır.


Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor? - 3

11. yüzyılda inşa edilen bu antik yapı, Kamboçya’nın 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil ettirmeye çalışmasıyla birlikte, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Bu gelişme Tayland’da geniş çaplı protestolara neden oldu. Uluslararası Adalet Divanı, 2013'te kararını kesinleştirerek Preah Vihear Tapınağı'nın Kamboçya'ya ait olduğuna hükmetti.

Aradan geçen yıllarda, iki ülke arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı; hem askerler hem de siviller bu gerginliğin kurbanı oldu. Gerilim son olarak 2025’in Mayıs ayında yeniden tırmandı. Yaşanan silahlı bir çatışmada bir Kamboçya askerinin hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerini son yılların en gergin noktasına taşıdı.


Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor? - 4

Son iki ay içinde, karşılıklı yaptırımlar devreye girdi. Tayland sınırına çeşitli kısıtlamalar getiren Kamboçya, bu süreçte ülkeden meyve-sebze ithalatını durdurdu, elektrik ve internet hizmetlerine yönelik dış alımları askıya aldı.

Son çatışmalardan hemen önce her iki taraf da sınır bölgelerine askeri takviyede bulunarak gerilimin daha da tırmanacağının sinyalini vermişti. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

Preah Vihear krizi yeniden alevlendi: Tayland-Kamboçya arasında neler oluyor? - 5

PREAH VİHEAR TAPINAĞININ JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Preah Vihear Tapınağı, Kamboçya ve Tayland arasında uzun süredir devam eden bir sınır anlaşmazlığının merkezindedir. 1962’de Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), tapınağın Kamboçya toprağında bulunduğuna karar verdi. Ancak tapınağın çevresindeki topraklar konusunda iki ülke arasında hâlâ gerilim yaşanıyor.

2008’de Kamboçya’nın tapınağı UNESCO’ya kaydettirmesi üzerine sınırda çatışmalar yaşandı. Bu olaylar tapınağın sadece kültürel değil, aynı zamanda ulusal kimlik ve egemenlik sembolü olduğunu da gösteriyor.

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