Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası bin 850 sterline satıldı: Yemeyin uyarısı yapıldı

Kraliyet arması ile süslenmiş 40 yıllık badem ezmeli pastanın 300 ila 500 sterlin arası bir fiyatla alıcı bulması beklenirken, müzayede evi beklenenden üç kattan fazla bir değere satıldığını aktardı.

İngiltere'deki Cirencester Dominic Winter Müzayede Evi’nden kraliyet hatırası uzmanı müzayedeci Chris Albury, "Bu büyük ve eşsiz kraliyet pastası için teklif vermek isteyen insanların sayısına şaşırdık" dedi.