Prens Charles’ın Prenses Diana’ya nişan hediyesi 635 bin TL’ye satıldı

KRALİYET BAĞLANTISI OLMASA GERÇEK DEĞERİ 56 BİN 700 TL

Prenses Diana Spencer, 1982 yılında Prens William'ın doğumundan kısa bir süre sonra araba kullanmayı bırakırken otomobil bir antikacıya satılmıştı. 2000 yılından bu yana kraliyet hayranı Tina Kirkpatrick’te bulunduğu aktarıldı.

Prenses Diana’nın aracı çok kısa bir süre kullandığı, kullandığı zamanda da Prens Charles’ın golf mücadelelerini izlemeye gittiği belirtilirken aracın kraliyet bağlantısı olmaması durumunda değerinin 4 bin 700 sterlin (56 bin 700 TL) olduğu bildirildi.