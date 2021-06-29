Prens Charles’ın Prenses Diana’ya nişan hediyesi 635 bin TL’ye satıldı

ntv.com.tr 29.06.2021 - 16:24
1981 yılının Mayıs ayında Prens Charles tarafından nişan hediyesi olarak Galler Prensesi Lady Diana’ya verilen araç açık artırma usulüyle satıldı.
Gri Ford Escort marka aracın açık artırma sonrasında 52 bin 640 sterlin (635 bin TL) bedelle Güney Amerika’daki bir müze tarafından satın alındığı belirtildi.
Prenses Diana Spencer, 1982 yılında Prens William'ın doğumundan kısa bir süre sonra araba kullanmayı bırakırken otomobil bir antikacıya satılmıştı. 2000 yılından bu yana kraliyet hayranı Tina Kirkpatrick’te bulunduğu aktarıldı.
Prenses Diana’nın aracı çok kısa bir süre kullandığı, kullandığı zamanda da Prens Charles’ın golf mücadelelerini izlemeye gittiği belirtilirken aracın kraliyet bağlantısı olmaması durumunda değerinin 4 bin 700 sterlin (56 bin 700 TL) olduğu bildirildi.
Açık artırma sonrası aracın 30 bin ila 40 bin sterlin arasında satılmasınıun beklendiği açıklanırken müzayedeyi düzenleyen Essex, Colchester'daki Reeman Dansie, kazanan teklifin Güney Amerika'daki bir müzeden geldiğini ve arabanın oraya sevk edileceğini söyledi.
Kaportasında bulunan gümüş kurbağa aracın en çok dikkat çeken unsurlarından biri olurken bu maskotun Diana’nın kız kardeş Lady Sarah Spencer’ın Galler Prensesi’ne öpücüğü ile kurbağayı prense dönüştüren bir kızın peri masalını hatırlatmak için aldığı bir hediye olduğu belirtiliyor.