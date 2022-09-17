Prens Harry, 2 yıl sonra ilk kez askeri üniforma giyecek

Haberler - NTV - İHA - Reuters 17.09.2022 - 08:48
Onbinler, Kraliçe'ye son görevini yerine getirmek için Westminster'ın önünde saatlerce kuyruk bekliyor. Yetkililer bekleme süresinin 24 saate kadar uzayabileceği uyarısında bulundu.
Buna rağmen onbinler Southwark Park'a akın ediyor.
Dün Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, Kraliçe'nin naaşının başında askeri üniformalı nöbet tuttu.
Elizabeth'in çocukları, naaşın dört yanında 15 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Ailenin diğer üyeleri ise locadan onları izledi.
Prens Andrew ve Prens Harry, kraliyet görevi yapmadıkları için bugüne kadar törenlere sivil kıyafetle katıldı. Ancak Londra'daki saygı duruşu için her ikisine de askeri üniforma izni çıktı.
Kral'ın iki oğlu, Galler Prensi William ve kardeşi Harry, babalarından 24 saat sonra, naaşın başında saygı duruşunda bulunacak.
Prens Harry'nin, İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmesinden 2 yıl sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giyecek.
Kraliyet sözcüsü, Cumartesi günkü ayine, Kraliçe'nin 8 torunun katılacağını ve 15 dakika boyunca cenazenin başında sessiz nöbet tutulacağını belirtti. Kraliçenin diğer torunları arasında ise Galler Prensi William, Prenses Beatrice, Prenses Eygenie, Zara Tindall, Lady Louise Windsor, Peter Philips ve James Viscount yer alıyor.
Galler Prensi William'ın tabutun başında, Sussex Dükü Harry'nin ise ayakucunda olacağı aktarıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in diğer torunları ise koyu renkli takım elbiseler giyinecek.