Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu

Kral Charles ve Prens Harry arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Öyle ki Prens Harry'nin, babasının kanser tedavisi gördüğü süreçte bile ailesine manevi destekte bulunmadığı ileri sürüldü.

Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu - 1

Prens Harry, İngiltere'deki güvenlik düzenlemeleriyle ilgili açtığı hukuki davanın duruşmasına katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçmuştu. Bu sırada babası Kral Charles da İngiltere'deydi. Ancak Prens Harry, 2 yıldan daha uzun bir süredir görmediği babasıyla bir araya gelmedi.

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Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu - 2

Baba ve oğul arasındaki bağ, Kral Charles'ın kanser teşhisi açıklandığından beri daha da zayıflamış durumda. Prens Harry'nin yakın çevresi, Charles'ın son üç ziyarette de Harry'ye ulaşamadığını aktardı. 

Saray içinden bir kaynak, iki ismin de birbirlerine uzak davrandıklarını ve bunu ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba sarf etmediklerini iddia etti.

Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu - 3

Prens Harry, İngiltere'deyken vergi mükellefleri tarafından finanse edilen farklı bir polis koruması almak için İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı davanın reddedilmesine itiraz etti.

Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu - 4

Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (Ravec), Harry ve ailesinin ABD'ye taşındıktan sonra İngiltere'deki ziyaretlerinde daha düşük bir güvenlik seviyesiyle korunmaları gerektiğine karar vermişti.

Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu - 5

Prens Harry, daha önce 5 yaşındaki oğlu Prens Archie ve 3 yaşındaki kızı Prenses Lilibet'in İngiltere kökenlerini öğrenmelerini istediğini ancak polis koruması olmadan onların güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirterek, ailesini İngiltere'ye getiremeyeceğini söylemişti.

Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu - 6

Prens Harry, geçen haftaki duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, güvenlikteki değişikliklerin, kendisi ve eşi Meghan'ın kraliyet ailesinden ayrılmalarını engellemek için bir girişim olduğunu savundu. Ancak Buckingham Sarayı kaynakları, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Harry'nin, babasının bu durumu düzeltmeye yardımcı olabileceğini düşündüğü ancak saray kaynaklarının bunun "tamamen yanlış" olduğunu belirttikleri de ifade ediliyor.

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