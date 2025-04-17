Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu
Kral Charles ve Prens Harry arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Öyle ki Prens Harry'nin, babasının kanser tedavisi gördüğü süreçte bile ailesine manevi destekte bulunmadığı ileri sürüldü.
Prens Harry, İngiltere'deki güvenlik düzenlemeleriyle ilgili açtığı hukuki davanın duruşmasına katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçmuştu. Bu sırada babası Kral Charles da İngiltere'deydi. Ancak Prens Harry, 2 yıldan daha uzun bir süredir görmediği babasıyla bir araya gelmedi.