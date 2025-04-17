Prens Harry ve Kral Charles arasında ipler iyice koptu

Baba ve oğul arasındaki bağ, Kral Charles'ın kanser teşhisi açıklandığından beri daha da zayıflamış durumda. Prens Harry'nin yakın çevresi, Charles'ın son üç ziyarette de Harry'ye ulaşamadığını aktardı.

Saray içinden bir kaynak, iki ismin de birbirlerine uzak davrandıklarını ve bunu ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba sarf etmediklerini iddia etti.