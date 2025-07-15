''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir''

Kraliyet uzmanı ve köşe yazarı Andrew Norman Wilson, Prens William ile Prens Harry arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi halinde, Birleşik Krallık yönetimini büyük krizlerin beklediğini ileri sürdü.

''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir'' - 1

Harry ve Meghan'ın aileye geri kazandırılması gerektiğini savunan Wilson, "Kral Charles sahneden çekilip William tahta çıktığında, sürgünde yaşayan bir kardeş figürü, kraliyete onarılamaz zararlar verebilir. Bu iki kardeş, çocukluklarından itibaren anne babalarının ayrılığı, Prenses Diana'nın zamansız ölümü ve Harry’nin üvey olduğu yönündeki iddialar nedeniyle çeşitli travmalarla mücade etmek zorunda kaldılar'' ifadelerini kullandı.

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''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir'' - 2

Uzman isim, tarafların sadece siyasi ya da diplomatik yollarla değil, kişisel danışmanlık aracılığıyla da çözüm araması gerektiğini belirti. Wilson, "Harry’nin bir kitap daha yazmasındansa, kardeşlerin barış yapması çok daha iyi olurdu" dedi.

''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir'' - 3

2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılan Harry ve Meghan, California’da yeni bir hayat kurdu. Çift, Netflix ile yaptığı anlaşma ve Harry’nin çok konuşulan anı kitabı Spare ile medyada geniş yer buldu. Ancak Spare adlı kitap, kardeşler arasındaki gerilimi daha da artırdı. Özellikle ABD'deki medya projelerinin ivme kaybetmesiyle, Harry’nin aileye dönüşü için baskılar artmaya başladı.

Çiftin çocukları Archie ve Lilibet’in pasaport başvurularında “HRH” (Majesteleri) unvanlarını ve “Sussex” soyadını kullanması, bu geri dönüşün işareti olarak yorumlanıyor.

''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir'' - 4

Wilson, Daily Mail'de yayımlanan yazısında, "William’ın geleceğini düşünen herkes, ondan asi, sadakatsiz ve bazen dayanılmaz olan küçük kardeşiyle barış yapmasını istemeli” şeklinde konuştu.

''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir'' - 5

Wilson, kardeşler arasındaki bu gerilimin, monarşinin sonunu başlatabilecek bir süreci tetikleyebileceği uyarısında bulundu:

“Abartmıyorum; bu kavga, bir gün Birleşik Krallık’ın cumhuriyete geçiş sürecini başlatabilir ve bu, düşündüğümüzden çok daha erken gerçekleşebilir.”

''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir'' - 6

Öte yandan Prens Harry’nin, kanser tedavisi gören babası Kral Charles ile daha düzenli iletişim kurma isteğinde bulunduğu da öğrenildi. Sussex Dükü’ne yakın kaynaklar, saray yetkilileriyle temasa geçerek aileyle daha sıkı bağ kurabilmek adına bir “iletişim yol haritası” talep etti.

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