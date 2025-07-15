''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir''

2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılan Harry ve Meghan, California’da yeni bir hayat kurdu. Çift, Netflix ile yaptığı anlaşma ve Harry’nin çok konuşulan anı kitabı Spare ile medyada geniş yer buldu. Ancak Spare adlı kitap, kardeşler arasındaki gerilimi daha da artırdı. Özellikle ABD'deki medya projelerinin ivme kaybetmesiyle, Harry’nin aileye dönüşü için baskılar artmaya başladı.

Çiftin çocukları Archie ve Lilibet’in pasaport başvurularında “HRH” (Majesteleri) unvanlarını ve “Sussex” soyadını kullanması, bu geri dönüşün işareti olarak yorumlanıyor.