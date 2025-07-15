''Prens Harry ve Prens William küslüğü, monarşinin sonunu getirebilir''
Kraliyet uzmanı ve köşe yazarı Andrew Norman Wilson, Prens William ile Prens Harry arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi halinde, Birleşik Krallık yönetimini büyük krizlerin beklediğini ileri sürdü.
Harry ve Meghan'ın aileye geri kazandırılması gerektiğini savunan Wilson, "Kral Charles sahneden çekilip William tahta çıktığında, sürgünde yaşayan bir kardeş figürü, kraliyete onarılamaz zararlar verebilir. Bu iki kardeş, çocukluklarından itibaren anne babalarının ayrılığı, Prenses Diana'nın zamansız ölümü ve Harry’nin üvey olduğu yönündeki iddialar nedeniyle çeşitli travmalarla mücade etmek zorunda kaldılar'' ifadelerini kullandı.